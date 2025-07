Kihirdették az idei felvételi ponthatárokat

felsőoktatás;felvételi ponthatárok;

2025-07-23 20:40:00 CEST

A legtöbb jelentkezőt vonzó egyetemnek idén is az ELTE bizonyult, ahova 12 583 főt vettek fel, mintegy 600 hallgatóval többet, mint egy évvel korábban.

Szerda este nyolc órakor hozták nyilvánosságra az idei egyetemi felvételi ponthatárait, mintegy 130 ezer jelentkező tudhatta meg, szeptembertől melyik intézményben kezdheti meg felsőfokú tanulmányait. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Veszprémben megrendezett Pont Ott Partin jelentette be, a jelentkezők közül 95 907 leendő egyetemi hallgatót vettek fel, ami 5573 fővel több, mint 2024-ben.

A legtöbb jelentkezőt vonzó egyetemnek idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bizonyult, ahova 12 583 főt vettek fel, mintegy 600 hallgatóval többet, mint egy évvel korábban. Az egyetem közlése szerint az ELTE legmagasabb ponthatára idén az állami ösztöndíjas szakok közül a jogász osztatlan szakon volt: 479 pont - ami 3 ponttal több, mint tavaly. Közölték azt is, hogy az ELTE gólyáinak 82 százaléka (10 268 fő) állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat.

A maximális 500-ból 478 pontot kellett elérnie azoknak is, akik a Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű, nemzetközi gazdálkodás szakjára szerettek volna bekerülni.

A Debreceni Egyetemen a jogász szakhoz 434, az általános orvosi szakhoz 397 pont kellett idén.

A Semmelweis Egyetemen az általános orvosi szakhoz legalább 427 pont kellett, ami 3 ponttal több, mint egy évvel korábban.

A Pécsi Tudományegyetem államilag támogatott jogász képzésénél viszont csökkent a ponthatár, idén 417 pont kellett, tavaly 421.

Összességében viszont az látszik, hogy több népszerű szak esetében emelkedtek a ponthatárok az egy évvel korábbiakhoz képest.

Az idei tavaszi felvételi időszakban összesen 129 730-an nyújtottak be érvényes jelentkezést, ami 8740 fővel több, mint egy évvel korábban. Az emelkedés mögött az állthat, hogy a kormány korábban könnyített a bejutás és a diplomaszerzés feltételein: eltörölték a központilag meghatározott minimumponthatárokat, már nem központi előírás az emelt szintű érettségi, és a diplomaszerzéshez sincs szükség feltétlenül nyelvvizsgára, és a pontok számításában is szabadabb kezet kaptak az egyetemek. Az Eduline oktatási portál kérdőíves felmérése szerint azonban ahogy tavaly, úgy idén is előfordult, hogy több felvételiző esetében hibásan jelentek meg az elért pontszámok a felvi.hu rendszerében.

Akiket nem vettek fel - vagy nem is adtak be jelentkezést egyik szeptemberben induló képzésre sem -, a nemsokára (várhatóan július végén) induló pótfelvételi eljárásban újra jelentkezhetnek, ám csak egy jelentkezési helyet lehet majd megjelölni.