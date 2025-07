felsőoktatás;felvételi ponthatárok;Pont Ott Parti;

2025-07-24 13:42:00 CEST

Fiatalok az oktatási mennyország kapujában – Galéria a 2025-ös Pont Ott Partiról

Szerda este nyolc órakor hozták nyilvánosságra az idei egyetemi felvételi ponthatárait, mintegy 130 ezer jelentkező tudhatta meg, szeptembertől melyik intézményben kezdheti meg felsőfokú tanulmányait. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Veszprémben megrendezett Pont Ott Partin jelentette be, a jelentkezők közül 95 907 leendő egyetemi hallgatót vettek fel, ami 5573 fővel több, mint 2024-ben. A legtöbb jelentkezőt vonzó egyetemnek idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bizonyult, ahova 12 583 főt vettek fel, mintegy 600 hallgatóval többet, mint egy évvel korábban. Az egyetem közlése szerint az ELTE legmagasabb ponthatára idén az állami ösztöndíjas szakok közül a jogász osztatlan szakon volt: 479 pont - ami 3 ponttal több, mint tavaly. Közölték azt is, hogy az ELTE gólyáinak 82 százaléka (10 268 fő) állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat.