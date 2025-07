Magyar Péter is megszólalt Karácsony Gergely meggyanúsítása után, Vitézy Dávid szerint nonszensz, ami történik

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;pride;Magyar Péter;

2025-07-24 16:23:00 CEST

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy véli, a főpolgármester nem fog börtönbe kerülni, ám a történtek őt fogják erősíteni.

A magyar emberek azt várják el, hogy a valódi bűncselekmények ügyében legyenek ilyen aktívak a nyomozó hatóságok – jelentette ki a főpolgármester jövő heti, gyanúsítotti kihallgatása kapcsán a Tisza Párt elnöke.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla a 444 nyomán, Karácsony Gergelyt a jövő héten gyanúsítottként akarják kihallgatni a rendőrségen a Pride megszervezése miatt.

Magyar Péter jelezte, „nem tisztem, és valószínűleg nem is igényli főpolgármester úr, hogy megvédjem”, ám ugyanilyen gyors nyomozást sürgetett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kirablása ügyében. Követelései között szerepelt, hogy vegyék őrizetbe a 650 milliárd forintot elsíboló bűnözőket, akkor is, ha Orbán Viktor üzlet- és tettestársairól van szó. „Az sem lenne probléma, ha az általam tavaly nyáron és ősszel tett feljelentések ügyében is kihallgatnák végre az elkövetőket” – zárta posztját az ellenzéki politikus.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője nonszensznek tartja a főpolgármester meggyanúsítását. Vitézy Dávid szerint eleve teljesen elhibázott lépés volt a kormánytöbbség részéről a gyülekezési jog korlátozása, amit végül több százezer ember közös kiállásával sikerült csak megakadályozni. Még rosszabb reakció, ha egy ilyen súlyos hiba után a kormánytöbbség nem korrigál, hanem bosszút akar állni, amiért – Lázár János szavaival élve – „hülyét csináltak magukból”. Budapest persze nem Isztambul, a főpolgármester nem fog börtönbe kerülni, ezzel a mai húzással a kormány politikai értelemben csak Karácsony Gergelyt erősíti, ki tudja, talán 2026 előtt nem is véletlenül, nem is minden politikai számítás nélkül – fejtegette.

Jelezte, rengeteg vitája van Karácsony Gergellyel, ám egy-egy ügyben képesek megtalálni az együttműködési minimumot. Közölte, lehetne dolga a rendőröknek a Városházán – elég, ha az orosz metrófelújításra vagy éppen a Budapesti Közlekedési Vállalatra (BKV) gondolunk –, de valahogy azokban az ügyekben, ahol a főpolgármestert támogató szocialista polip összeérhet a kormányhoz közel álló körökkel, nem tüsténkedik így a rendőrség. Bejegyzését azzal zárta, hogy a Pride megrendezése körüli vita nem büntetőjogi, hanem politikai természetű. Demokráciában pedig a politikai vitákat a választáson szoktuk eldönteni, nem a rendőrségen – fogalmazott.