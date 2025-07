Lázár János szerint az EBB jóváhagyta a magyar hitelkérelmet, 800 milliárd forintot költhetnek vasútfejlesztésre

Magyarország;Lázár János;hitelfelvétel;vasútfejlesztés;Európai Beruházási Bank;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-07-24 16:00:00 CEST

Az építési és közlekedési miniszter ma sem bírta ki kampányszöveg nélkül, szerinte ugyanis a Magyar Péter és a Tisza Párt akadályozza a beruházásokat, az uniós pénzek hazahozatalát, de ő és az Orbán-kormány mindent visszaszerez.

Még nem hivatalos, de már hír: az Európai Beruházási Bank (EBB) nem merte tovább halogatni a magyar hitelkérelem jóváhagyását, hiszen Magyarország minden feltételnek megfelel. Lesz vasútfejlesztés, ha Brüsszel és a Tisza Párt a feje tetejére is áll! 800 milliárd forint. Ezt a rengeteg pénzt mind a vasút fejlesztésére költjük – jelentette be Facebook-oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter az ország további eladósítását áthidaló megoldásnak nevezte, hozzátéve, hogy „az indulásra kész infrastruktúra- és gördülőállomány beruházásokat fel kellett felfüggesztenünk az uniós pénzek jogtalan visszatartása miatt”.

Amint azt a Népszava másfél hete megírta, ténylegesen a MÁV tárgyalt a nyolcszáz milliárd forintos hitelkeretről tárgyal az EBB-vel, azaz az Európai Unió bankjával. Ebből a pénzből 600 kilométeren akarják korszerűsíteni a vasút pályahálózatát. Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója akkor arról nyilatkozott a Blikknek, hogy a kölcsönt 15 jelentős pálya-korszerűsítésre fordítanák.

Most Lázár János arról beszélt, hogy jelenleg két nagy vasútfejlesztés van sok száz milliárdos kategóriában, az egyik a Budapest-Belgrád-vonal épp 800 milliárd forintért, a másik pedig a déli körvasút a feléért. – Mindkét beruházást folyamatosan támadta az Európai Unió, most pedig megpróbálnak ellehetetleníteni minket az újabb vasútépítéseknél is – tette hozzá.

A fideszes politikus szerint az EBB-hitelből korszerűsíthetik a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasúti pályát, és súlyos hibának tartja, hogy „a Tisza Párt és Magyar Péter megpróbálja megakadályozni” a fejlesztések folytatását. – Nem hagyjuk magunkat: addig is nekilátunk, hogy ledolgozzuk a magyar vasút évtizedes hátrányait, amíg az uniós pénzeket visszaszerezzük. Mert visszaszerezzük az utolsó eurócentig, ugyanúgy, ahogy a vasútfejlesztési hitel elszabotálását is megakadályoztuk – fűzte hozzá posztjában Lázár János.