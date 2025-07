férfi vízilabda;

2025-07-24 16:18:00 CEST

A harmadik negyed elején ismét elhozzuk a labdát, majd Burián be is lövi, egyenlít a magyar válogatott. Egy-egy sikertelen spanyol és magyar támadást követően ismét a mieink támadhattak, kontrát követően. Fekete Gergőt orrba fejelték, emiatt a VAR leellenőrizte, hogy pontosan mi is történt, de nem ítéltek a bírók 4 perces kiállítást. Többszöri kipattanó után Burián ismét eredményes volt, Magyarország átvette a vezetést. A következő spanyol támadást Csoma Kristóf hárította, marad a magyar előny.