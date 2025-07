férfi vízilabda;

2025-07-24 16:39:00 CEST

A negyedik ráúszásnál a spanyoloké lett a labda, Angyalt és Molnárt is kiállították, kettős emberelőnyt Sanahuja góljával használták ki a spanyolok. Neki ez volt az ötödik gólja a meccsen. A túloldalon ezután Perronét is kiállították, majd Manhercz kiállítása után a spanyolok átveszik a vezetést. Granados lőtte be a negyedik gólját., de a magyar támadásnál pont őt állították ki, Burián pedig bevágta. Spanyol támadásnál Feketét kiállították, Munarriz azonban először a blokkba lőtte, másodikra viszont Csoma kapujában landolt a labda. Gomilát kiállították, Manhercz azonban nem tudta belőni.