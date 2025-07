Népszabadságos pólóban lépett fel Tusványoson a Punnany Massif, megjelent egy áthúzott KDNP-címer is

Népszabadság;Tusványos;kormánykritika;

2025-07-25 09:24:00 CEST

Zavarja őket, hogy kénytelenek foglalkozni a politikával, és nem a politika foglalkozik a néppel.

Felcser Máté, a Punnany Massif egyik alapító tagja, a 2016-ban a NER által megszüntetett Népszabadság logójával lépett színpadra –hívja fel a figyelmet a 444.

Az eseményen egy kifejezetten kormánykritikus dal is elhangzott, miközben a háttérben több, részben magyarországi párt – például a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), az Együtt–PM, a Jobbik és a Párbeszéd – logója jelent meg áthúzva, piros színnel; a Fidesz és a Tisza Párt szimbóluma azonban nem volt látható. A zenekar tagjai úgy fogalmaztak, hogy dalaikban teret adnak érzéseiknek és az ilyen jellegű üzenetek megjelenítésének is. – Én azt gondolom, hogy reflektálnunk kell arra, ami történik Magyarországon – mondta egyikük, Farkas Roland. Szerinte hosszú ideje meghívást kapnak a fesztiválra. – Most pont azért vállaltuk, mert egy picit meg szerettük volna hackelni – tette hozzá, majd kitért arra, hogy amíg napközben különböző tudatmódosító beszédek hangzanak el, estére azonban a fiatalok szeretnének szórakozni. Úgy vélte, olyan helyzetbe kerültek, hogy már azt érzik, nem engedik őket szabadon élni.

– Ezzel tele van a faszunk, és ezt el kell mondani. Mi nem húzunk egyik táborhoz sem. Nem vagyunk sem tiszások, sem fideszesek. Ha lehet azt mondani. Mi nem leszünk az a zenekar, akik majd a hype-vonatra felülve akkor elkezdünk politizálni.

Amióta létezik a Punnany Massif, mi mindig is rendszerkritikusak voltunk. Legyen az jobboldal, baloldal, mi alapvetően nem hiszünk a politikában. Ugyanakkor nagyon zavar minket, hogy kénytelenek vagyunk foglalkozni a politikával, és nem a politika foglalkozik velünk, mármint a néppel)

– fejtegette. A zenekar fennállása óta rendre készített olyan dalokat, amelyek a szabadságvágyat vagy a magyar társadalom sajátos helyzetét jelenítik meg, az utóbbi időszakban pedig egyre több kormánykritikus tartalom is megjelent a számaikban. Az egyik dal, amely alatt a pártlogók áthúzva voltak láthatók, így szólt:

„A GDP-t elnyomja a helikopter hangja,

Amíg szorgos a hangya, gyors az Anti-lop.

Hetero büszkén keresztény teremtményei az Úrnak.”

A fellépésen elhangzott a Szabadon című dal is, amelyet azzal vezettek fel, hogy szerinte a szabadságra különösen nagy szükség van jelenleg. A Partizán című szerzeményben elhangzott „Ha nincs mit ennem, akkor jól lakik a fantáziám” sor végén elhangzott, hogy ez sajnos így van. Egy másik ponton a színpadon megjelent a felirat: „Nem az emberek vannak a politikáért, hanem a politika az emberekért”.

Ami a pólót illeti, az célzás volt Magyarország egykor legnagyobb politikai napilapja, a Népszabadság 2016. október 8-i bezárására. Bár ezt hivatalosan üzleti okokkal indokolták, nyilvánvalóan politikai döntésről volt szó, a K-Monitor akkori összesítése szerint az összes közéleti lap közül magasan a Népszabadságban jelent meg kormányzati közpénzszórásról és korrupcióról saját cikk. Ezek némelyike elég messzire visszhangzott, a Népszabadság a bezárása előtt mindössze öt nappal, a 2016. október 3-i számában írt arról, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője Rogán Antal és családja óránként negyedmillió forintos költségen, helikopteren utazott el a TV2 Jóban Rossz­ban című sorozatából ismert médiaceleb, Szabó Zsófia szabolcsi esküvőjére.

A Fidesz–KDNP egyik kiemelt nyári eseményén nemcsak politikusok, kutatóintézetek vagy álcivil szervezetek képviselői szoktak megjelenni, hanem a magyar könnyűzenei élet jelentős szereplői is fellépnek. Ezek az alkalmak különösen fontosak az erdélyi fiatalok számára, mivel ritkán találkoznak ilyen zenekarokkal a térségben, ugyanakkor a hazai közvéleményt sokszor megosztják azok az előadók, akik nem nyilvánítanak támogatást a NER irányába, ahogy ez korábban a Quimby vagy Lovasi András esetében is történt.

Pető Szabolcs, a zenekar gitárosa a koncert után arról beszélt, hogy a zenekarban sokan dolgoznak, és nem fognak lemondani egy fellépésről azért, mert esetleg a sajtó melléjük áll, vagy bármi más okból. Mint mondta, ez a hivatásuk, ebből tartják fenn magukat, ráadásul sokakat eltartanak ebből. Megjegyezte, hogy ha Mészáros Lőrinc esetében ez indok lehet, akkor számukra is az.

A fesztiválon nem ez volt az egyetlen olyan megnyilvánulás, amely a NER-rel szemben fogalmazott meg üzenetet: a Punnany Massif előtt színpadra lépő Margaret Island zenekar énekese, Lábas Viki egy szivárványszínű zászlót is felmutatott a közönségnek.