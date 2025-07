Szivárványos zászló a színpadon, a szabad szerelemről szólt egy dal Tusványoson

szabadság;Tusnádfürdő;Tusványos;pride;Margaret Island;szivárványos zászló;

2025-07-24 22:30:00 CEST

Az ősszel megszűnő Margaret Island koncertjén tűnt fel az idei Budapesti Pride-on már nem csak az LMBTQ-közösség, hanem a szabadság szimbólumává is vált jelkép.

Fricska is lehetett a Tusnádfürdőn hagyományosan a Fideszhez kötődő szervezetek által rendezett idei tusványosi tábor koncertjén a kormánypárt felé, hogy a színpadon egyszer csak előkerült egy szivárványos zászló – derült ki a Magyar Hang Margaret Island koncertjéről szóló beszámolójából. A lap helyszíni tudósítója szerint a a zenekar énekesnőjének kezében tűnt fel a zászló az Engedd, hogy szabad legyek című dal közben.

– „Szeretni csak úgy lehet / Ha szabadon szerethetek / És hidd el, neked is jobb lesz úgy / Hát engedd, engedd, engedd / Hogy szabad legyek!” – ezeket a sorokat énekelte Lábas Viki, kezében a kis zászlóval, majd azt a közönség egyik, az első sorban álló tagjának adta, aki örömmel fogadta azt – olvasható a cikkben.

A zenekar egyébként május végén jelentette be, hogy 11 év után feloszlik, október 2-án lesz az utolsó koncertjük. A szivárványos zászló az idei június 28-i több százezresre becsült Budapest Pride óta a szabadság szimbólumává is vált. Arról pedig mi is beszámoltunk, hogy az eseményt önkormányzati rendezvényként megtartó Karácsony Gergely főpolgármestert gyanúsítottként fogják kihallgatni.