Orosz siklóbomba csapódott egy harkivi egészségügyi intézménybe

Ukrajna;sebesültek;gyermek;Harkiv;légitámadás;halálos áldozat;egészségügyi intézmény;

2025-07-25 19:09:00 CEST

Az elmúlt héten szinte minden nap kapott Ukrajna ilyen vagy ehhez hasonló halálos csomagot Moszkvából. Most egy ember vesztette életét, 17-en pedig megsebesültek, köztük egy gyermek.

Orosz siklóbomba csapódott be egy harkivi egészségügyi intézménybe, legkevesebb egy ember meghalt, 17-en megsebesültek, köztük egy gyermek – közülte a The Kyiv Independent a Harkiv megyei katonai igazgatás jelentése alapján. A támadás helyi idő szerint nem sokkal háromnegyed 12 előtt történt, a város egyik negyedében és részben lerombolta az intézmény harmadik emeletét és tetejét. A jelentések szerint egy közeli ház és két jármű is megrongálódott.

Az AFP által közzétett fotókhoz fűzött információk szerint a harkivi regionális tuberkulóziskórház épületét találta el az orosz siklóbomba, amelyet egy orosz Szu-34-es repülőgépről indítottak. Oleg Szinyehubov kormányzó megerősítette, hogy szerencsére senki sem rekedt a romok alatt, a kórházban a támadást követő órákban eltűntként nyilvántartott valamennyi embert megtalálták.

Egy sérült nőt kórházban ápolnak, három embert elláttak, kezelésüket a járóbeteg-ellátásban folytatják. Az ukrán lap emlékeztetett, hogy Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta a támadásait Harkiv Ukrajna második legnagyobb városa ellen, amely alig több mint 20 kilométerre található az orosz határtól.

Csütörtökön is két siklóbombát irányítottak Harkivra, egy lakóépületre, ahol több mint negyvenen sérültek meg. Arról a Népszava is beszámolt, hogy szintén csütörtökön orosz siklóbombák öltek meg két embert Kosztiantyinivka városában, ahol egy tucatnyi ember sérült meg, köztük egy csecsemő is.