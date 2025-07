„Életem végéig hálás leszek a Picassóknak”

Magyar Nemzeti Galéria;Ludwig Múzeum;MÜPA;művészettörténész;

2025-07-30 15:30:00 CEST

Szipőcs Krisztina művészettörténész már 1994 óta dolgozik a Ludwig Múzeumban, és mindig is szívügyének tekintette, hogy az ország műkedvelő közönsége betérhessen egy olyan intézménybe, ahol megismerheti a legfontosabb hazai és külföldi alkotókat és trendeket, miközben új aspektusait ismerheti meg a jelenkor művészetének. A Ludwig Múzeum szakmai igazgatóhelyettese a Visszhangnak mesélt az intézmény létrejöttéről, az első kiállításairól és kihívásairól is.

– Az interjú előtt gondolkodtam a szakmai pályafutásomon, és azt kell mondanom, hogy sok tekintetben szerencsés voltam. A középiskolában, majd az egyetemen is szorgalmasan tanultam és jó jegyeket kaptam, de hogy diploma után, 1992-ben bekerültem a Magyar Nemzeti Galériába, majd egy évre rá a Ludwig Múzeumba, az tényleg nagy dolog. Másoknak éveken át kell a szakmai létra fokain felfelé lépegetniük, mire eljutnak a kívánt pozícióba – mondja Szipőcs Krisztina a Ludwig Múzeumban található irodájában, hozzátéve, ő rögtön a legjobb helyre került a kortárs művészet szempontjából.

„Nekem ananász kell”

– Néray Katalin igazgatóval dolgozhattam, akit emberileg és szakmailag is példaképemnek tekintettem. Az intézmény viszont gyakorlatilag a nulláról indult, de a lelkesedésünk nagy volt, így jól vettük az akadályokat. Néray ’92-ben a Műcsarnok igazgatói posztjáról köszönt le, és őt kérték fel a Ludwig Múzeum élére, hogy dolgozza ki ennek az új intézménynek a szervezetét, a stratégiáját és a kiállítási programját, vagyis találja ki, hogy ez a múzeum hogyan tud önállósodni. Ő lett egy szál ­magában a múzeum igazgatója és egyetlen alkalmazottja. Egyedül viszont nem tudott mindent elvégezni, ezért egyre gyakrabban kellett a Nemzeti Galériából átmennem segíteni. Időszaki kiállítások sorozata kezdődött el, melyek közül Yoko Ono kamarakiállítása volt az első, és ’93-ban volt egy hatalmas japán vándorkiállítás is Láthatatlan természet címmel.

Utóbbira egy húsz méter hosszú installációt kellett megépíteni földből és vízből a Budavári Palota már nem létező „A” épületének második emeletére – itt volt akkoriban a Ludwig Múzeum.

– Az egyik japán művész homokzsákokból építette meg a Lánchíd hídfőjét. Emlékszem, a múzeumban éjszakáztunk, az alkotást pedig képzőművészeti főiskolás hallgatók segítettek létrehozni két cseh szakival, akik Prágából érkeztek, miközben mi pizzát rendeltünk a csapatnak. Jó hangulat volt, és semmi sem tűnt lehetetlennek.

Szintén emlékezetes volt, amikor Nedko Szolakov bolgár művész A műgyűjtő című installációját helyezték el az akkori Ludwigban. Az alkotáshoz egy képzeletbeli afrikai törzsfőnök kunyhóját kellett megépíteni, mivel az volt a koncepció, hogy ez a személy Afrikában nyugati művészetet gyűjt, mellyel a lakóhelyét rendezi be. – Ez a mű mindig az adott múzeum gyűjteményéből épül meg, így a mi esetünkben a fiktív törzsfőnök „behurcolta” a kunyhójába Joseph Beuys, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein és mások műveit.

És hogy a helyszín autentikus legyen, kókuszdiót, kígyóbőrt és zebrát meg oroszlánt meg plüsszsiráfot kellett szereznem különböző helyekről, a kunyhó alapanyagáról nem is beszélve – mondja Krisztina, hozzátéve: ez a komplex feladat távolról sem hasonlított ahhoz, amit az iskolában művészettörténészként tanultak arról, hogy néz ki egy kiállítás.

– Amikor a piacon mondta az eladó, hogy „nincs szezonja az ananásznak, nem érti?”, akkor mondtam neki, hogy az engem nem érdekel, mert nekem ana­nász kell.

Dinók és munkásmozgalom

Krisztina aztán a kiállítások mellett a művek „utaztatására” is ügyelt, mivel más külföldi, nagy intézmények is kölcsönöztek a Ludwig Múzeumtól műtárgyakat, köztök Picassót és pop art műveket. – Ezeket az alkotásokat kísérnem kellett külföldre, úgyhogy életem végéig hálás leszek a Picassóknak, mert nekik köszönhetően ültem először repülőgépen, majd jutottam el többek között Barcelonába és Brazíliába is – meséli.

A múzeum eközben lépésről lépésre kezdett önállóvá válni. Az 1989-ben kapott gyűjteményt még az induláskor a Magyar Nemzeti Galéria anyagával egészítették ki, de amikor Néray Katalin lett a vezető, ő úgy döntött, hogy átrendezi a kiállítást, majd egy önálló gyűjteményt épít fel a Ludwig-féle adományra alapozva. És elhatározta, hogy ha új művet vásárolnak, annak el kell érnie a kollekció nívóját. 1994-ben így vették meg először Tony Cragg brit szobrásznak a rozsdás alkatrészekből épült Minster (Székesegyház) című szobrát.De más módon is bővült a Ludwig repertoárja: a ’90-es években nyílt meg Yoko Ono és Samuel Havadtoy Galéria 56 nevű helye Budapesten, a Falk Miksa utcában, és a művészpárosnak köszönhetően több amerikai művész munkája is bekerült a múzeum gyűjteményébe. Ám ebben az évtizedben még nem ment minden olyan flottul és letisztultan. A Budavári Palota „A” épületében – mely eredetileg a Munkásmozgalmi Múzeum volt – előfordult, hogy három, igencsak különböző tárlatot lehetett megnézni.

– Volt olyan, hogy a földszinten dinoszauruszkiállítás volt, az első emeleten az amerikai pop art művész, Jim Dine tárlata, a másodikon pedig nyomaiban megvolt még a Munkásmozgalmi Múzeum állandó kiállítása.

Sisakos múzeumépítés

Mindeközben Krisztina képezte magát, elvégzett egy bécsi tanfolyamot, amely a kortárs művészet múzeumi bemutatásáról szólt, majd szerkesztője lett a Balkon nevű kortárs művészeti folyóiratnak, a Ludwigban pedig osztályvezetővé nevezték ki. 2005-re azonban újabb fordulat érkezett el a múzeum életében: Lágymányoson megnyílt a Művészetek Palotája, melyben a koncertterem és a Fesztivál Színház mellett helyet kapott a Ludwig Múzeum is, ahol ezúttal már három szinten, nagy belmagasságú, fehér falú, white cube terekben lehetett kiállításokat rendezni. – Az igazgató megkért, hogy én menedzseljem az új épület szakmai szempontú tervezését, ezért folyamatosan konzultálnom kellett a szakemberekkel a gépészektől kezdve a belsőépítészekig. Például arról, hogy hány négyzetméteres legyen egy tér, mekkora legyen egy ajtó, hogy beférjen rajta a legnagyobb műtárgy is, illetve a liftnek hány tonnát kell elbírnia. Ez elég gyakorlatias feladat volt, a bejárásokra sisakban kellett jönni.

Amikor 2005-ben a Ludwig az új helyen megnyílt, végre kellő teret kaptak a művek, így a harmadik szinten megnyílt az állandó kiállítás, bemutatva a múzeum számos kincsét, mint Andy Warhol 1964-es, Elvis Presley-t ábrázoló szitanyomatát, Roy Lichtenstein-képregényeket idéző művét vagy Chuck Close hiperrealista portréját Nat nevű apósáról. A másik két szinten az időszaki kiállítások kaptak helyet, az elsőt a párizsi Pompidou Központ gyűjteményéből rendezték meg. Emellett megnyílt a könyvtár is, ahol a látogatók kortárs művészeti albumokból és szakkönyvekből kerülhettek még közelebb a jelen művészetéhez.

Néray Katalin 2007-ben még megrendezte Fehér László: Művek 1975–2007 című kiállítást, de már nem érhette meg a bezárását, mert szeptember 5-én elhunyt. – Ez olyan váratlanul ért mindannyiunkat, így a minisztériumot is, hogy a következő év márciusáig a gazdasági igazgatóval megbízott igazgatóhelyettesekként vezettük az intézményt. A pályázatot aztán kiírták, és Bencsik Barnabás művészettörténész lett a Ludwig következő vezetője – mondta.

A 2008-as év még Krisztina elképzelései szerint zajlott: megrendezte például az 1990-ben elhunyt amerikai pop art művész, Keith Haring nagy sikerű kiállítását. A következő években, amikor az új igazgató egy önálló kiállítási osztályt hozott létre, elsősorban a gyűjteményre koncentrált, és megírta a múzeum történetét a 2010-ben kiadott kötetben. Pár hónapig dolgozott az Iparművészeti Múzeumban is, majd 2013-ban Fabényi Julia igazgató hívására visszatért a múzeumba. 2016 óta a Ludwig szakmai igazgatóhelyettese, de az adminisztratív teendők mellett továbbra is élvezi, ha kiállításokat rendezhet vagy tudományos szövegeket írhat.

Ludwig és a táguló horizontokA Ludwig Múzeumban idén még négy új kiállítás várja a látogatókat. Szeptember 5-én nyílik a Big Bang. Táguló intézményi horizontok című tárlat, mely a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be időrendben haladva, majd szeptember 12-én kezdődik a Világszép kortárs kapcsolódások című kiállítás, melyet az idén tizenöt éves fennállását ünneplő Világszép Gyermekvédelmi Alapítvány szervez, és olyan alkotásokat mutat be, melyeket 24 elismert kortárs magyar alkotó és 77 Világszép, állami gondoskodásban élő vagy onnan kikerült, kettő és huszonöt év közötti gyerek és fiatal felnőtt között jött létre. Az október 10-én nyíló Golden Repair – Finom illesztések című tárlat a gyógyulás és javítás témakörét vizsgálja tág értelemben, beleértve a társadalmi, természeti, ökológiai, valamint testi és lelki folyamatokat, majd a november 15-től, Szipőcs Krisztina kurálásában látható Vihar előtt. Tajvan a múlt és jövő határán című kiállítás húsz meghívott művész munkáján keresztül mutatja be Tajvan tudományos és technológiai fejlődését.