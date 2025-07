tusnádfürdői beszéd;

2025-07-26 10:00:00 CEST

A kárpátaljai magyar férfi halálából az Orbán-kormány használja politikai fegyverként, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke most tízparancsolatot sértő, égbekiáltó bűnnek nevezi. Firtatja azt is, miért nem kezdeményezte a bukaresti kormány tagjaként az RMDSZ parlamenti vizsgálóbizottság felállítását a parajdi sóbánya beomlása ügyében, de ezen túl is bírálta az RMDSZ-t, mondván, a kormány bársonyszékeiből hiteltelen a kormánykritika.