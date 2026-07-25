Világképek, fogalmak, víziók

Orbán Viktor 2014. július 26-án megtartotta a már huszonöt évnyi hagyományt maga mögött tudó éves tusnádfürdői beszédét, és az ellenzéki pártok, illetve a velük szimpatizáló értelmiség - ismét a hagyományoknak megfelelően - felháborodott az ott hallottakon. A szabadegyetemi rendezvényen elhangzottakon azonban nem meglepődni és felháborodni kellene, hanem sokkal inkább készülni rá. Ugyanis az esemény azon kevés alkalmak egyike az évben, amikor láthatjuk a kormányzás ideológiai mozgatórugóit, megismerhetjük azt a világnézetet és jövőképet, aminek a hatására a kormányfő meghozza döntéseit.