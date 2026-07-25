Az exkormányfő, a Fidesz elnöke 16 év után szólal fel újra ellenzéki vezetőként a Fidesz 2026. április 12-i választási veresége után a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azonban idén is tart előadást.
„Tanulságos látlelet ez a jobboldali populizmusról, amikor valakinek mindig könnyebb gyűlöletet kelteni, mint kormányozni. A bőrünkön érezzük ennek a következményeit” – állapította meg Dobrev Klára. A Momentum elnöke arra hívta fel a figyelmet, a kormányfő ugyanott folytatta, ahol tavaly ilyenkor abbahagyta, Hadházy Ákos szerint pedig az a mondat talán érdekes, hogy eldöntötték, nem nyerhet az ellenzék, az összes többi csak hablaty.
A Tisza párt elnöke szerint a magyar emberek nem akarnak várni még kilenc hónapot a változásra, ezért kéri, hogy ez legyen a tusványosi beszédében az előre jelzett eget rengető bejelentés.
Tíz év után sem érződik az alapvető trendváltás, amelyet a magyar miniszterelnök évről-évre meghirdet.
A magyar miniszterelnök a szombati tusnádfürdői beszédében ejtett el egy megjegyzést, hogy a lengyelek folytatják a legszemforgatóbb, a legálságosabb politikát egész Európában.
A Tisza párt elnöke is azt emelte ki, amiről hallgatott a kormányfő, így a magyarok gondjairól, a pénzhiány miatt elmaradó műtétekről, hazánk teljes eladósításáról, a szegénységről és a népességfogyásról.
Az amerikai nagykövet szerint a miniszterelnök a Kremlnek az Egyesült Államokról szóló összeesküvés-elméleteit is terjesztette az Olt mentén.
Politikai akarnok, velejéig romlott ember, szörnyű szövetségesek, magas államadósság, a Fidesz egy vírus, és karanténba kell zárni – szemelvények a miniszterelnök idei tusnádfürdői beszédére érkezett pártreakciókból.
Készül a magyar nagystratégia, a családtámogatási rendszert a határon túli magyarokra is kiterjesztik valamikor. Minden egy helyen a miniszterelnök 2024-es tusnádfürdői beszédéről.
Már Orbán Viktor is elismeri:, hogy az együttműködés halott. Magyarország minden uniós szövetségesét elvesztette, ezért lohol a magyar külügyminiszter az agresszorhoz, ha baj van.
Paul Stănescu szerint ha Orbán Viktor és a magyar kormány tagjai bírálni akarják az EU és a NATO közös akcióit, és jóslatokba bocsátkoznak az Ukrajna által elszenvedett orosz agresszióval kapcsolatban, akkor ezt Magyarországon tegyék.
A román kormányfő sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. Victor Ponta Orbán Viktor tusnádfürdői beszédére reagált egy hétfő esti televíziós műsorban. A szombati tusványosi szabadegyetemen Orbán Viktor a román-magyar kapcsolatokat firtató kérdésre ugyanis azt mondta: nem sok boldogítót tud mondani.
"Magyarország illiberalizmusa nem hagyható szó nélkül" címmel közölt szerkesztőségi cikket a The Washington Post című amerikai napilap a hétvégén.
Orbán Viktor 2014. július 26-án megtartotta a már huszonöt évnyi hagyományt maga mögött tudó éves tusnádfürdői beszédét, és az ellenzéki pártok, illetve a velük szimpatizáló értelmiség - ismét a hagyományoknak megfelelően - felháborodott az ott hallottakon. A szabadegyetemi rendezvényen elhangzottakon azonban nem meglepődni és felháborodni kellene, hanem sokkal inkább készülni rá. Ugyanis az esemény azon kevés alkalmak egyike az évben, amikor láthatjuk a kormányzás ideológiai mozgatórugóit, megismerhetjük azt a világnézetet és jövőképet, aminek a hatására a kormányfő meghozza döntéseit.
"Mindig ez van, ha Mengyelejevet olvasok fel", annak is híre ment volna - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a tusnádfürdői beszédét firtató reakciókról.
Valójában nem a tusnádfürdői beszédből tudtuk meg, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök Putyin Oroszországát követendő mintának tekinti. A beszéd újdonsága inkább abban rejlik, hogy egy európai uniós állam kormányfője nyíltan elutasította a demokratikus jogállamot, s rendszerbe foglaltan meghirdette a kortárs magyar diktatúrát, munkaalapú társadalomnak becézve azt. A szovjet hadsereget egykoron hevesen távozásra szólító, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt Putyin pincsijének nevező Orbán Viktor most nemcsak az orosz elnök energiahivatalát, rubeljeit, hanem annak antidemokratikus szellemiségét is Magyarországra hozná. Hogy is néz ki a ránk váró szép új világ?
Továbbra is komoly hullámokat kavar Orbán Viktor 10 nappal ezelőtti, tusnádfürdői beszéde a világban. A The Washington Post oldalai után a CNN-en futó műsorában is elmagyarázta a világ egyik legbefolyásosabb külpolitikai újságírója, Fareed Zakaria, hogy mi a gond a magyar miniszterelnök illiberális fordulatával.
Orbán Viktor nagy vihart kavart tusnádfürdői beszédében Kínát és Oroszországot nevezte meg példaként. Nem ez az első alkalom, hogy az Európai Unióval szembeállítja a nem éppen demokratikus berendezkedésű Kínát. Mennyire tekinthető mintának a távolkeleti ország akár gazdasági, akár politikai szempontból?
Beteljesült a forgatókönyv, amelyet Orbán Viktor a 2009-es kötcsei beszédében megfogalmazott, a kormányfő e hétvégi, tusnádi szavai pedig már a következő epizódot készíthetik elő a folytatásos telenovellában. A Bálványosi Szabadegyetemen elhangzott előadás után felbolydult a közvélemény, ám a szakértők szerint nem Orbán szavainak újdonsága, inkább vészjósoló őszintesége miatt jelentős ez a beszéd. Az biztos, amit Orbán annak idején Kötcsén javasolt, mára jószerivel megvalósult, a most meghirdetett program épp ezért sokak számára lehet félelmetes.