„Tibi játszott a Vegason. Tibi milliárdos lett. Legyél te is Tibi!” – Emberi sorsokkal játszik a NER

A címben idézett szöveg a NER-közeli szerencsejátékcég, az LVC Diamond Kft. tulajdonában lévő portál, a Vegas legújabb óriásplakátján virít. reklám tényleg azt akarja elhitetni, hogy ha játszol, nyersz! És épp azokat vezeti meg, akik az átlagnál lényegesen esendőbbek. Miként értékelhető egy ilyen felhívás abban országban, amely egyébként is függőségek tömkelegétől szenved? – kérdezte a Népszava Kürti László pszichológust.

A szerencsejáték rendkívül addiktív tevékenység. Magyarországon az alkoholizmus után a második legsúlyosabb függőség – válaszolta a szakértő. Leszögezte: a szerencsejátékon – egy-egy véletlentől eltekintve – nem lehet nyerni. Ezért is hihetetlenül jövedelmező a játékszervezők számára: aki veszít, vissza akarja nyerni a pénzét, aki nyer, még többet akar nyerni.

Ha valaki elindul a lejtőn, nincs megállás. Elmondani nem lehet, mennyi családi tragédiát okoz. És tévedés azt gondolni, hogy csak a legszegényebb társadalmi rétegeket érinti. Közép- és felső osztálybeli embereket ugyanúgy magával tudja ragadni, de kétségtelen, hogy a legnehezebb anyagi helyzetben lévők körében okozza a legdurvább pusztítást – magyarázta Kürti László.

Hazánkban legutóbb 2023 februárjában végeztek országos, reprezentatív kutatást a témában (a megrendelő a Szerencsejáték Zrt. volt), s már a 2019-es eredmények is lesújtóak voltak: a 15 évnél idősebb lakosság mintegy 4 százaléka tekinthető ténylegesen függőnek, a potenciálisan problémás játékosok aránya elérheti a 10 százalékot. Azaz mintegy 800 ezer emberről beszélünk.

A nehéz sorban élőket könnyebben bevonzza a „könnyű” pénzhez jutás reménye – említette Kürti. A vegas.hu reklámja épp erre a tévképzetre erősít és apellál. Mindez pláne veszélyes, mert a függőségek esetében súlyos kognitív torzítások jelentkeznek. Nem ismerik fel, ha a tevékenység beteges mértéket ölt; azt gondolják, ha sorozatban veszítenek, annál inkább növekszik a nyerési esélyük; meggyőződésük, hogy egy-egy szisztéma követése közelebb viszi őket a sikerhez.

Megfigyelhető, hogy a kezdő játékos még megnézi az oddszokat, az esélyek és a valószínűségek alapján dönti el, mire fogad. Mérlegeli, milyen talajon küzdenek, ki milyen formában van, különféle szempontok alapján dönt. De ha egyre többet veszít, már azt kezdi nézni, miként nyerheti vissza az addig elbukott pénzeit: arra fogad, ami 10-szeres bevétellel kecsegtet – mutatott rá a folyamatokra Kürti László, aki arra a kérdésre, melyek a legárulkodóbb jelei annak, hogy baj van, így felelt: „Ha érzékeli, hogy nem tud nem játszani; ha már hó elején eljátszotta a fizetését; ha egyre nagyobb pénzeket kockáztat; ha kölcsönöket kezd fölvenni. Utóbbi a gazdagabbakat is érinteni szokta”.

A pszichológust azt állítja, megvan a módszertan, miként lehet kezelni a bajokat, csakhogy gyakorlatilag állami szolgáltatás erre nem létezik, a pszichoterápiákra elképesztő várólisták vannak, s mire szakember közelébe kerül az illető, lehet, hogy már az unokái vagyonát is eljátszotta. Kürti is magánrendelés keretében tud támogatást adni, szolgáltatása tehát nem mindenki számára érhető el. – Aki ezzel a megoldással nem tud élni, javaslom fölkeresni az anonim szerencsejátékosok önsegítő csoportját, ami szintén nem ingyenes, de önkéntes hozzájárulásként minimális összeggel is támogatható, és első körben komoly támogatást tud adni.

Tudtommal minden megyeszékhelyen vannak ilyen gyűlések”. A segítség azért is elengedhetetlen, mert Kürti szerint nincs az a drog, ami annyira addiktív lenne, mint a szerencsejáték. Nem beszélve arról, hogy a játékszervezők olyanok, mint a legaljasabb dílerek, utánanyúlnak az embernek, 20 ezer forintos ingyenpénzt ajánlanak, újabb és újabb megoldásokkal igyekeznek fenntartani a betegek függőségét.

A vegas.hu szerencsejáték- és sportfogadói oldal az LVC Diamond Kft. anyacége, a Las Vegas Casino Zrt. alá tartozik. E cég birtokolja 2056-ig Budapest öt fővárosi kaszinójának koncessziós jogait is. A tulajdonos Garancsi István és Habony Árpád. Előbbi a Forbes gazdasági szaklap nemrégiben megjelent, az ország leggazdagabb embereit rangsoroló listáján a kilencedik 226,2 milliárdra taksált vagyonával. Utóbbi a miniszterelnök politikai tanácsadója, a goebbelsi propaganda itteni meghonosítója, s noha nem szerepel az 50-es listán, súlyos milliárdjai vannak cseh fegyvergyárban való részesedése, egyéb kétes ügyei révén.

A NER 15 éves alávaló működésének zanzája került tehát egyetlen plakátra.

Tibi helyett itt Pisti és Árpi lett milliárdos. Csak ők éppenséggel emberi sorsokkal játszanak.