104 éves rekord dőlt meg, Sarkadon 41,3 fokot mértek

2025-07-26 18:08:00 CEST

A napi melegrekord és a szezonrekord is megdőlt, sőt, 6 tizedfokra az abszolút melegrekordot is megközelítettük.

Megdőlt a szezon- és napi melegrekord szombat délután délkeleten, és 0,6 fokra közelítettük meg a Magyarországon mért eddigi legmagasabb hőmérsékletet – írja az Időkép.

A portál kiemeli, hogy – mint az várható volt – délkeleten elérte a hőmérséklet a 40 fokot, sőt át is lépte azt nem is kevéssel. A HungaroMet előzetes mérési adatai szerint

Sarkad Malomfok állomáson 41,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami új napi melegrekordot, valamint szezonrekordot is jelent.

Az 1921-ben, vagyis 104 évvel ezelőtt, Szerepen mért 40,4 fokos napi maximumot sikerült 0,9 fokkal túlszárnyalni, és mindössze 6 tizedfokra közelítettük meg az abszolút melegrekordot.

Az Időkép mérőhálózata Kötegyánon rögzítette a legmagasabb értéket, 41,1 fokot. A délkeleti és nyugati tájak között hatalmas hőmérséklet-különbség alakult ki a délután folyamán.

Mint megírtuk, hullámzó hidegfront, majd légörvény alakítja időjárásunkat, melynek hatására fokozatosan előbb a Dunántúlon, majd vasárnap már délkeleten is megszűnik a hőség. A délutáni, esti órákban egy közeledő hidegfront hatására heves zivatarok várhatók, amelyeket 100 km/h-t is meghaladó széllökések, felhőszakadás, valamint nagy méretű jég is kísérhet. A zivatarok éjszaka is folytatódhatnak, vasárnap Délkelet-Magyarországon várhatók a legerősebben. Az MVM arra figyelmeztetett: a HungaroMet az ország nagy részére másodfokú (narancs) riasztást adott ki, de nem zárható ki a piros riasztás kiadása sem. A várható időjárási viszonyok miatt előfordulhat, hogy az orkánerejű szél a két héttel ezelőtti vihar során tapasztaltakhoz hasonlóan károkat okoz.