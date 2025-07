Megzavarodott a budapesti Airbnb-piac, csaknem 25 százalékkal nőtt a kínálat az utolsó pillanatban, de nincs ennyivel több vendég

turizmus;Terézváros;Airbnb;apartman;lakáskiadás;

2025-07-29 13:40:00 CEST

Több lett viszont a feketéző házigazda.

Befagyott a budapesti Airbnb-szállások díja, miután tömegesen és hirtelen léptek piacra új szereplők. Konkrétan regisztrációs boom keletkezett az engedély megszerzésének lehetőségével még az utolsó pillanatban élni akarók miatt, így a tavaly év végi 13 ezer helyett idén már 16 ezer Airbnb-lakás, azaz egyéb- és magánszálláshely szerepel a kínálatban. A főváros területére kihirdetett moratórium arról szól, hogy új magánszálláshely és új egyéb szálláshely 2026. december 31-ig a kereskedelmi hatóság által nem vehető nyilvántartásba Budapest területén. Ugyanakkor ez még nem vonatkozik azokra, akik 2024. december 31-ig a szálláshely-minősítő szervezethez a kérelmet benyújtották. Ebből következően létesülhettek ilyen új szálláshelyek a moratórium kihirdetése után is. Sőt, az újak döntő része a második negyedév elején lett megnyitva, addigra készültek el ugyanis a felújítások, és lett meg a szálláshely-minősítési engedély.

A budapesti Airbnb-moratórium kellős közepén, azaz 2026 januárjától lép érvénybe Terézváros rendelete, amely a kiadható napok számát nullára csökkenti, azaz lényegében teljesen tiltott lesz ott a rövid távú lakáskiadás.

A VI. kerületben a rendelet elfogadásakor 713 egyéb szálláshely és 1623 magánszálláshely szerepelt az önkormányzat nyilvántartásában. Jelenleg viszont 669 egyéb szálláshely és 1751 magánszálláshely üzemel a hatósági nyilvántartás szerint Terézvárosban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az egyéb- és magánszálláshelyek száma tovább nőtt, 173 új szállásadó regisztrált a tevékenységre ebben az időszakban, ami azt tükrözi – válaszolta a Népszava megkeresésére a terézvárosi önkormányzat sajtóosztálya –, hogy egyetlen év alatt is akkora hasznot hozhat a rövid távú szálláshelykiadás, hogy alig egy évre is érdemes belefektetni.

Nem értenek egyet a kormányhivatal álláspontjával, és nem hajtanak végre olyan kérést, amely az önkormányzatuk véleményével és a terézvárosiak akaratával is ellentétes – írták a VI. kerület polgármesteréhez, Soproni Tamáshoz címzett kérdésünkre. A kormányhivataltól érkezett levél szerint rendeletük aránytalanul korlátozza a vállalkozás szabadságát. További jogorvoslatot a kormányhivatalnak kell keresnie a Kúrián vagy az Alkotmánybíróságon, és ha arra sor kerül, akkor majd ott is megvédik álláspontjukat, mert „az Alkotmányban is rögzített a nyugodt otthonhoz, a magán- és családi élethez való jog számunkra fontosabb, mint a korlátlan vállalkozás lehetősége.”

Tömegesen regisztráltak kapuzárás előtt új engedélyre Budapest teljes területén is az Airbnb-zni akarók, csakhogy a több mint 20 százalékos vendégfogadói kapacitásnövekedést egyelőre nem követte a vendégforgalom bővülése, az éles verseny miatt 2022–2023-as szinten fagytak be az árak – mondta a Népszavának Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

Bár új Airbnb‑szerű magán- vagy egyéb szálláshelyet nem lehet nyilvántartásba venni Budapesten idén és jövőre a kormányzati döntés értelmében, ugyanakkor egyre több az engedély nélkül működő szállás. A MAKE elnöke szerint a szektorban hivatalosan is körülbelül 35 százalékra becsülik a feketézők arányát. Ráadásul a Forma–1-re és a Sziget Fesztiválra készülve százával jelennek meg a csak pár hétre elérhető lakások a piacon, aminek nyomán még mindig több száz szálláshely volt elérhető, miközben az előző években már májusban szinte teltház volt erre az időszakra – összegezte Schumicky Balázs.

Tavaly egyezséget kötött a kormány a turisztikai szektorral, aminek lényege, hogy négyszeresére emelték a tételes átalányadót, és szigorították a szoba definícióját, amelybe minden olyan helyiséget belevontak, ahová ágy helyezhető. Ez volt az ára annak, hogy ne a kiadható napok száma legyen korlátozva, hanem a kapacitás növekedését fékezzék – fogalmazott Schumicky, aki érthetőnek tartja, hogy a VI. kerületi tiltó rendelet ellenére is sokan piacra léptek ott. Aki ezzel a céllal vásárolta a lakást, már piacra akart lépni, más kérdés, hogy mindez épp akkor történt, amikor szinte eltűnt a Budapesten meghatározó izraeli vendégkör, a Sziget Fesztivál kezdi elveszíteni kiemelt státuszát a vendégforgalomban, és – megdöbbentő módon – a Guns N’ Roses, illetve Jennifer Lopez júliusi koncertjei abszolút nem látszottak meg az Airbnb-zők foglaltsági adatain, szemben például a korábbi Coldplay-koncerttel.

Összességében egyre több turista érkezik Budapestre, de hamarosan kiderül, hogy a szeptemberi lakáskiadási főszezon, a diákbérlők rohama mit hoz magával. Az egyértelmű – mondta Schumicky –, hogy bár az albérleti díjak drágulása lassult, miután a szállásdíjak stagnáltak, így az olló egyre kisebb a kettő között.