A kormány nem kíván dönteni az „airbnbzésről”, a kerületek szigoríthatnak

Budapest belvárosából indult öt éve az ingatlanárak drágulása, és innen indulhat most el a csökkenés is. A háttérben a turisztikai célú lakáskiadás áll, amelyet most az önkormányzatok regulázhatnak meg.