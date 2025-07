A Netflix dokumentumfiljének hatására indul újra nyomozás Bertrand Cantat zenész ügyében

Bertrand Cantat;Marie Trintignant;Rády Krisztina;

2025-07-29 07:37:00 CEST

A dokumentumfilm a XXI. század egyik legsúlyosabb, híresség által elkövetett gyilkosságáról és húsz év után is érvényes súlyos tanulságokról szól.

A Noir Désir francia zenekar tíz év alatt, a kétezres évek elejére már hat albummal a háta mögött vált az egyik legmeghatározóbb alternatív formációvá Franciaországban. 2001-ben megjelent Des visages, des figures (Arcok, figurák) című albumuk milliós példányszámban kelt el - de mint utólag kiderült, ez is maradt a zenekar történetének legnagyobb sikere. Az együttes ugyanis nem a poszt-punk és garázsrock műfajából kölcsönző, társadalmi és politikai témáktól sem ódzkodó dalszövegeitől vagy rebellis imidzsétől vált igazán ismertté, hanem attól a 2003-től kezdődő botránytól, amely bő húsz évvel később is tanulságos történet marad, ha hírességek iránti elfogultságról, úgynevezett szerelemféltésről, elvakult szeretetről vagy épp a MeToo# mozgalomról beszélünk.

Bertrand Cantat, az együttes frontembere 2003 nyarán egy veszekedés alkalmával olyan súlyosan bántalmazta barátnőjét, Marie Trintignant színésznőt, hogy a nő pár nappal később a kórházban életét vesztette. Hosszú nyomozást és nagy sajtóvisszhangot követően a férfit 2004-ben ítélték nyolc év szabadságvesztésre, amelyből a francia törvények értelmében jó magaviselet miatt 2007-ben szabadulhatott - majd visszatérhetett családjához, merthogy a történtek alatt Cantat nemcsak feleségét, a magyar származású Rády Krisztinát hagyta cserben, hanem két közös gyereküket is. Az eset jól láthatóan nemcsak a társadalmat, de a sajtót is alaposan megosztotta, tekintve, hogy a zenészt egy darabig nemcsak a zenekar fogadta vissza a körébe (az együttes az ítéletet követően még próbált a köztudatban maradni, 2005-ben kiadott egy koncertfelvétel-gyűjteményt, előkészített egy új albumot és egy fesztiválon is fellépett). Próbálta menteni a kapcsolatukat a Párizsi Magyar Intézet művészeti vezetőjeként dolgozó feleség, aki a börtönbüntetés alatt nemhogy mindvégig tartotta a zenészben a lelket, de még azért is rengeteget tett, hogy Cantat hamarabb szabadulhasson.

Rády Krisztina 2010-ben halt meg, egy hátrahagyott búcsúlevél miatt az akkori rendőri nyomozás szerint öngyilkosság következtében.

A francia nyilvánosságot évekig nyugtalanító esetet egy, már Rády Krisztina halála után nyilvánosságra került hangfelvétel borzolta tovább, amelyen a volt feleség szüleinek panaszkodott Cantat bántalmazó, erőszakos természetéről. A hatóságok 2014-ben és 2018-ban részben a felvétel kapcsán vizsgálták újra az ügyet, de hamar elhalt a próbálkozás, hogy a zenészt komolyabb vádak érjék. Ezt Cantat annak is köszönhette, hogy 2018-ban készült egy interjú az elhunyt feleség édesanyjával, Rády Csillával, aki következetesen kiállt a francia énekes mellett: “Tönkre akarják tenni, ki akarják semmizni Bertrand-t! Én azon csodálkozom, hogy egyáltalán bírja még ép ésszel. Én is feminista vagyok, nem hagyom, hogy egy férfi uralkodjon felettem, de abban nem vagyok feminista, hogy bárkivel is így bánhassanak! - mondta a Magyar Időknek az anya, aki a nyugtalanító bizonyítékok ellenére nem hitt sem lánya öngyilkosságában, sem abban, hogy haláláról a zenész tehetett volna. Ennek ellenére Cantat heves vérmérsékletét ő maga is elismerte, amelyet annak “érzékeny” lelkével próbálta indokolni: “Szerény, kedves fiú volt a Bertrand, egy Vietnamban szolgált, magas rangú francia katonatiszt fia. De kiütköztek köztük a különbségek. Cini sokkal tanultabb volt, ugyanakkor hajlamos az epés megjegyzésekre is, amire viszont Bertrand érzékeny. Nem lehetett tudni, melyik szó fogja tigrissé változtatni ezt a kétméteres, izmos pasast” - mondta akkor.

A zenész azóta élt csendes, bordeaux-i birtokán töltött éveinek most a Netflix háromrészes, Rocksztárból gyilkos című dokumentumfilje hatására újraindított rendőrségi nyomozás vethet véget. A hatóságok szerint ugyanis több, korábban nem látott bizonyítékot tár fel a film, amely más megvilágításba helyezi az eseményeket.