Szolnokon semmi nyoma Orbán Viktor programjának, miszerint háromszoros erővel fognak fellépni a drogokkal kapcsolatos bűncselekmények ellen

2025-07-29 10:07:00 CEST

Kevés a rendőr, és még őket is máshová vezénylik Szolnokról.

- Az elmúlt 15 év szociális és gazdasági nehézségei egyre nehezebbé teszik az emberek életét, köztük azokét a fiatalokét is, akik szórakozni vágynak. A szolnoki főiskolát az elmúlt években beszántották, emiatt nagyon kevés szórakozóhely maradt a város és a térség fiataljainak. Ráadásul a megmaradtak között is vannak, amelyek megválogatják, milyen közönség léphet be, ez pedig társadalmi feszültséget okoz. Mindeközben egyre kevesebb az olyan rendőr, aki ebben a légkörben helyt tud állni: az államilag fenntartott állomány egy részét ugyanis hétvégente ide-oda rendelik, az önkormányzatoknak pedig nem engedi meg az állam, hogy a jó európai gyakorlatokat követve saját rendfenntartóik legyenek. Mindez együtt óhatatlanul olyan feszültségek kirobbanásához vezet, mint amilyen a most hétvégi szolnoki incidens is volt – fogalmazott lapunknak Györfi Mihály a Jász-Nagykun-Szolnok megyei város baloldali polgármestere.

A rendőrség beszámolója szerint Szolnok úgynevezett Mentetlen részén, egy szórakozóhelyen zenés rendezvényt tartottak július 25-én, pénteken este. A koncertre érvényes jeggyel lehetett bemenni, azonban az este folyamán telt ház lett. (A polgármester információi szerint a háromszáz férőhelyre négyszáz jegyet adtak el a szervezők – a szerk.) Ekkor érkezett egy tízfős csoport – akiknek elmondásuk szerint már eltett jegyük volt –, azonban a biztonsági őrök a telt házra hivatkozva őket már nem engedték be. Nem sokkal éjfél előtt a csoport tagjai szóváltásba keveredtek a biztonsági személyzettel. A társaság és a megsegítésükre érkező több tucat barát és hozzátartozó megrongálták a szórakozóhely berendezését, székeket, üvegeket dobáltak, betörték az ajtókat és ablakokat, és bántalmazták a többi vendéget, megbotránkoztató magatartásukkal riadalmat keltettek több száz szórakozni vágyó fiatalban. A rendőrség csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett miatt eddig nyolc embert hallgatott ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatásukat, a napokban pedig további gyanúsított kihallgatások várhatók.

Szolnok polgármestere lapunknak elmondta: azért fordult a hétvégén nyílt levélben Pintér Sándorhoz, egyeztetést kérve a belügyminisztertől, mert a közbiztonság és a rend fenntartása állami feladat, az önkormányzat pedig hatáskör híján nem lát más eszközt a bűnözés megfékezésére.

Györfi Mihály arról is beszélt: tavalyi beiktatása után nem sokkal a rendőrség fölvette vele a kapcsolatot, hogy arról egyeztessenek, miként tudnának a városba csábítani rendőröket. Ő akkor azt ígérte, szolgálati lakásokat biztosítanak, ha bővül a létszám, erre azonban mindeddig nem került sor.

Kerestük az ügyben a Belügyminisztériumot is, azt kérdezve, elfogadja-e a tárca vezetője a szolnoki polgármester meghívását, s ha Szolnok városában szerintük is ennyire rossz a közbiztonság, akkor milyen intézkedéseket terveznek annak javítására.

Mindössze annyit írtak:

Elektronikus úton a Belügyminisztériumnak küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy Szolnok polgárainak nincs miért aggódniuk városuk közrendje, közbiztonsága miatt.