A You’re My First, You’re My Last, My Everything című számot Peter Sterling 1963-ban countrydalnak írta. Tizenegy évvel később Barry White valóságos diszkóhimnuszt teremtett belőle.
Kevés a rendőr, és még őket is máshová vezénylik Szolnokról.
Megoszlanak a vélemények arról, honnan kell számítani a diszkókorszak kezdetét. Ami biztos: 1974-től.
„A látszólag kegyetlenül, anyagi okokból elkövetett bűncselekmények mögött sokszor a legalapvetőbb emberi vágyak, érzelmek és ösztönök húzódnak meg” – mondja Legéndy Jácint, akivel egy időben maffiózók osztották meg érzelmi életüket. Alapot kínálva a költő most megjelent, FBI: Maffiaszólam című versoratóriumához.
"újabb pincerend- / szeren keresztül suhanhatsz / mint őskeresztény hívő az / underground járatokban"
Az új, pontosított és szigorúbb részletszabályokkal a diszkókra egészen biztosan lakat kerül.
Lopás vétsége miatt vádat emeltek két francia állampolgár ellen, aki egy Steindl Imre korából származó kődíszdarabot próbált meg eltulajdonítani az Országház egy lezárt teraszáról - közölte a fővárosi főügyész.
Brutális támadás áldozata lett Kállay-Saunders András! A Blikk információja szerint a volt megasztáros énekest a BOB nevű V. kerületi szórakozóhelyen ütötték le.