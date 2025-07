Ezüstérmes a férfi kardcsapat a tbiliszi vívó-világbajnokságon

ezüstérem;férfi kardcsapat;vívó-világbajnokság;Tbiliszi;

2025-07-28 18:01:00 CEST

A címvédő magyar együttes a fináléban az elején még több tussal vezetett, végül 45-37-re kikapott az olaszoktól.

Négy ellenfele legyőzése után a döntőben kikapott az olaszoktól, így ezüstéremmel zárta a tbiliszi vívó-világbajnokságot - Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Iliász Nikolász összeállításban - a magyar férfi kardcsapat.

A címvédő magyar együttes vasárnap fölényesen verte az Egyesült Arab Emírségek válogatottját, majd a nyolcaddöntőtől zajló hétfői folytatásnál magabiztosan győzte le a georgiaiakat és a kínaiakat, az elődöntőben pedig szorosabb mérkőzésen, de ugyancsak meggyőzően a románokat. A fináléban az olaszokkal került szembe, akiket a júniusi, genovai Európa-bajnokság döntőjében tíz találat különbséggel múlt felül. Ugyancsak a magyarok sikerével zárult tavaly az egymás ellen megvívott olimpiai negyeddöntő.

A mostani döntő eleje is jól alakult, Szilágyi Áron és Rabb Krisztián asszója után 10-4 volt az állás. Gémesi Csanád azonban megszenvedett az agresszíven támadó Michele Gallóval, aki 11-4-re nyerte a párharcot. Szilágyi 6-2-re verte Matteo Nerit, azonban a Gémesi helyére beállt Iliász Nikolász is kikapott - 8-2-re - Luca Curatolitól, innentől pedig már végig az olasz vezettek. Rabb szűk vereséget szenvedett, akárcsak a visszacserélt Gémesi, majd Szilágyi sem tudott mit kezdeni a mindhárom asszóját megnyerő Gallóval. Végül Rabb faragott a hátrányból Curatolival szemben, de az olaszok így is nyolc tus különbséggel nyertek.

A legutóbbi világbajnokságon, 2023-ban, Milánóban a Szilágyi, Szatmári András, Gémesi, Decsi Tamás négyes győzött, az olimpián a Szilágyi, Szatmári, Gémesi, Rabb összeállítású együttes lett második, az idei Eb-n pedig a Szilágyi, Szatmári, Rabb, Iliász alkotta válogatott nyert aranyérmet.

A mostani csapat a negyedik magyar dobogós helyezést harcolta ki a tbiliszi vb-n: korábban ezüstöt nyert a párbajtőröző Siklósi Gergely, illetve bronzot a tőröző Szemes Gergő, valamint a Szemes, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely férfi tőrválogatott.