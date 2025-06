Megvan az első vívó-világbajnoki érem

Végre-valahára megtört a jég, és amit még nem is olyan régen még nem hittünk volna, most annak is örülnünk kell, hogy a kazanyi vívó-világbajnokságon az egyéni versenyek után a csapatban megszerzik a magyarok az első érmüket. Egy bronzot... A férfi kardcsapat, miután az elődöntőben Dél-Koreától kikaptak simán 45-32-re. Értik?!