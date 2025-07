A fiúk a szőkéket szeretik, Sydney Sweeney farmerreklámja miatt ki is tört a botrány

Egyesült Államok;farmer;farmernadrág;faji ellentétek;

2025-07-30 19:37:00 CEST

Az amerikai kultúrharc újabb ütközete egy farmer reklám körül bontakozik ki. A progresszívek a fajelmélet bujtatott népszerűsítését látják a kampányban, míg a konzervatívok a woke bukásának tapsolnak.

Sydney Sweeney amerikai színésznő, az Euphoria és a Fehér Lótusz sorozat sztárja sokat van szem előtt mostanság. Nemrég egy limitált szériás szappant dobott a piacra, amely a gyártó ígérete szerint a fiatal nő fürdővizének esszenciáját tartalmazza. Majd részt vett Jeff Bezos, a munkavállalóit közismerten kizsákmányoló Amazon cég tulajdonosának fényűző velencei esküvőjén, amely ellen a helyiek is demonstráltak. Most pedig az American Eagle új farmerkollekciójának arcaként hívja életre a vidéki Amerika zabolátlan szellemét.

A reklámfilmben a kamera komótosan végigpásztázza az elnyúló Sweeney farmernadrágját és -kabátját, amelynek fogságából a mellei leláncolt Sámsonként próbálnak kiszabadulni. Egy másik jelenetben a fiatal nő egy ’68-as Ford Mustang motorját bütyköli, lecsapja a motorháztetőt, majd füstölő gumikkal elhajt a sápadt kékre festett stúdió díszleteiben A kampány mottója: Sidney Sweeney has great genes (Sydney Sweeneynek jó génjei vannak). Az utolsó szót végül Sweeney javítja át jeansre falra írt graffitit idéző stílusban. Mi magyarok ebben az egészben nem is találnánk kivetnivalót. Régóta ismeretes, hogy szexszel mindent el lehet adni a parfümtől az űrrepülésig. Ám az Egyesült Államok rövid, de rasszizmustól terhelt múltja miatt egy szimpla farmerreklám is fegyverbe szólíthatja a sokszínű társadalom tagjait, hogy megvívjanak Amerika lelkéért.

A TikTokon órákon belül számtalan videókommentár született arról, hogy az American Eagle cég új kampánya rasszista, összekacsint a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőségesekkel, sőt, a náci eugenika, más néven emberi fajnemesítés áltudományát hirdeti. Mielőtt joggal átadnánk magunknak az „ez a dolog hamar elfajult” kuncogó érzésének, tegyünk egy rövid visszatekintést a XX. század eleji Egyesült Államok társadalomtörténetébe. Akkoriban az emberi fajnemesítés gondolata a fősodorbeli közbeszéd részét képezte. Az 1910-es és 1930-as évek között a tömeges bevándorlási hullám (ahogy ma is) jelentős társadalmi feszültségekhez vezetett. Az eugenika egy 1924-es bevándorlási törvényt is befolyásolt, amely kifejezetten az Észak-Európából érkezőket részesítette előnyben. Több mint 30 államban voltak hatályban kényszersterilizálásról szóló törvények, amely a mentális betegeket, a mozgássérülteket vagy egyszerűen csak a szegényeket vették célba. A Harvard, Yale és Stanford elitegyetemek külön karokat tartottak fent, amelyeken az áltudomány kutatásával. Ez a kirekesztő „divat” végül a náci párt Németországban elfogadott faji törvényekkel és a holokauszttal vesztette el hitelét a közvélemény szemében.

A közízlésben azonban tovább élt a szőke bombázók kiemelt szerepe, amely a második Trump-adminisztráció nacionalista populista üzenetével új lendületet is kapott. Az USA-ban közismert az „All-American Girl” kifejezés, amelyet magyarra talán a 100 Folk Celsius dala, a „Vidéki kislány” sugallta alaknak üzenetére lehetne lefordítani. Képzeljünk egy fehér és szőke, nőies, talpraesett de a férfiak számára nem fenyegetően önálló nőtípust valahol az amerikai középnyugaton vagy a déli államokban aki remekül főz, feltalálja magát a ház körül és vasárnaponként templomba jár a népes családjával együtt. Ezt az archetípust testesítette meg korábban Marilyn Monroe, Farrah Fawcett és Anna Nicole Smith is. A fentebb említett értékek és a női test frontális reprezentációja persze ellentmondásokat is hordoz, de erre elegendő egy Simpsonsból vett bon mot-val válaszolni: Az amerikai álszentség nevében állj!

Mindezek tudatában is lehetséges, hogy a progresszív baloldali aktivisták, akik sikerrel erőszakolták ki a Black Lives Matter nyomán a fekete, a gendervitában pedig a melegek és transzneműeket támogató DEI-nek nevezett személyzeti politikát Biden-adminisztráció szövetségi intézményein és a nagyvállalatokon belül, ezúttal lehet a Trump-kormány túlkapásaira adnak allergiás reakciót. Nem mintha nem lenne muníciója a progresszív konteó hívőknek.

A TikTok felületén 2020-ban vált népszerű a trad wife trend, amelyben az influenszerek a ’40-es és ’50-es évek középosztálybeli, ideálizált háziasszonyát igyekeztek imitálni makulátlan frizurával, rúzzsal, sütőkesztyűvel. A trend egyik legismertebb képviselője a Utah államban élő mormon Hannah Neeleman, aki egy hatalmas vidéki farmon, végletekig esztétizált környezetben süt-főz, állatokat etet és neveli a kevesebb mint 6 gyerekét. Nála kevésbé békés képviselője ennek a divatnak Lilly Gaddis, aki egy játszótéren a legnagyobb tabunak számító N betűs szóval igyekezett megregulázni a gyerekével játszó fekete kisfiút. Miután az angol Piers Morgan műsorában elismételte a szót a szólásszabadsághoz fűződő jogára hivatkozva, még a konzervatív oldalon is elhatárolódtak tőle. Az American Eagle farmer reklámja tehát nem faji propaganda, csupán tünete egy politikailag és kulturálisan is végletekig megosztott társadalomnak.