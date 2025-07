Európa legnagyobb sakkmúzeumát akarja megalapítani egy apró baranyai falu

sakk;múzeum;riport;Drávapiski;

2025-07-31 13:13:00 CEST

Turisztikai attrakció és kiugrási lehetőség lehet Drávapiskiben a korábban Klagenfurtban működő sakkmúzeum, amelyet Mali Zoltán polgármester akar a településre költöztetni. Kérdés, lehet-e gazdaságosan működtetni a múzeumot egy száz lelkes faluban.

A Baranya megyei Drávapiskit irányító Mali Zoltán 30 év alatt 3300 sakk-készletet gyűjtött össze, és 2020-ban szeretett volna létrehozni ennek a kollekciónak egy múzeumot Magyarországon. Ám itthon nem talált ötletéhez társat és fogadóképes várost, ezért Klagenfurtban nyitotta meg múzeumát. Ebben segítségére volt a karintiai városban a magyar állampolgárságú Auguszt Melanie, aki addig több alkalommal gyűjtött adományokat a hátrányos helyzetű drávapiskieknek. Az alapítványi hátterű múzeum 2022 decemberében meg is nyílt egy, korábban szupermarketként szolgáló épületben. Erről írtunk is lapunkban, és olvasóink megtudhatták, hogy Mali 1700 készletét mutatta be a kiállítás, a táblák és a bábok öt földrész 133 országát reprezentálták. A fából, fémből, csontból, üvegből, műanyagból, textíliából és használati tárgyakból megformált figurák látványosan leképezték hazájuk embertípusát, hagyományait, hitvilágát és esztétikáját. A múzeumba látogatóknak 18 eurót kellett fizetniük a belépőjegyért, s a vendégek odabent nemcsak nézelődhettek, hanem egymással és online partnerekkel sakkozhattak is, a helyi iskolák diákjai pedig sakkedzéseken vehettek részt.

A múzeumnak évente 15 ezer látogatója volt, számos önkormányzati- és intézményvezető, valamint ismert sakkozó és a bulvárvilágban otthonos celeb kereste fel a gyűjteményt. A jegyekből, illetve az épületben működő kávézó, valamint sakktémájú ajándékokat kínáló bolt bevételéből az intézmény el tudta tartani magát, állítja Mali Zoltán. Ennek ellenére májusban bezárt a létesítmény. Mali ezt két okkal magyarázza: egyrészt az Ausztriában megemelkedett rezsiköltségekkel, másrészt azzal, hogy ő továbbra is Magyarországon szeretne megalapítani egy sokakat vonzó sakkmúzeumot. Ami azonban meglepő: az 53 éves polgármester a száz lelkes Drávapiskiben tervezi felépíteni ezt a létesítményt.

Az biztos, hogy kiállítandó anyagban nem lesz hiány, a klagenfurti múzeum megnyitásának hírére ugyanis a szellemi sportág rajongói tömegesen ajánlottak fel különleges sakk-készleteket Malinak, így a polgármester gyűjteménye – amit átruházott egy általa alapított egyesületre - több mint ötezer „tételre” gyarapodott. A jelek szerint a kiállítótér kivitelezésének költsége is részben megvan már, ugyanis a drávapiski önkormányzat 330 millió forintot nyert a Megoldás Mozgalom mintafalu programjától. (Tavaly Drávapiskiben valamennyi önkormányzati képviselő az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György mozgalmának jelöltjeként nyert a helyhatósági választáson.)

A tervek most készülnek, így a kivitelezés pontos költsége még ismeretlen, Mali Zoltán azonban három éven belül mindenképp meg akarja nyitni a múzeumot. Nem titkolja, hogy célja megvalósításához szeretne társakat, szövetségeseket, támogatókat találni. Ám addig se tétlenkedik, hamarosan belefog egy kisbolt és egy kávézó megépítésébe, saját erőből. Később majd ez a két üzlet is a múzeum része lesz.

Nagy kérdés, hogy ha elkészül a drávapiski sakkmúzeum, miképp lesz képes fenntartani magát a halmozottan hátrányos kistérségnek számító Ormánság egyik eldugott falucskájában. Mali Zoltán szerint a gazdaságos működést nagyban segítik a klagenfurti tapasztalatok. A polgármester úgy véli, a közeli Harkány, Siklós és Villány szolgáltatásait igénybe vevő turisták egy része idecsábítható lesz majd, hisz sakkozni sokan szeretnek, ráadásul a sakktudás egy „nemzetközi nyelv”, amit a külföldi vendégek is értenek. Emellett a piski múzeum valamiféle oktatási központ lesz, a környező települések fiataljai itt alapozhatják meg és mélyíthetik el sakktudásukat.

Mali Zoltán 2022-ben Drávapiskire telepítette a Budapesten anyagilag ellehetetlenült Száraz Sándort, aki évtizedek óta foglalkozik sakktanítással. A 70 esztendős mester jelenleg siklósi és harkányi oktatási intézményekben, valamint a harkányi gyógyfürdőben és a siklósi könyvtárban oktat sakkot. Ennek egyik eredménye, hogy a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium diákcsapata az országos kadet-bajnokságon idén a 4. helyen végzett. Mali abban is bízik, hogy a környék cigány fiataljai számára egyfajta tehetséggondozó és kiugrási lehetőség lesz a múzeum által kínált sakktanulási program.