Lázár János már 54 új HÉV-szerelvényről beszél, kár, hogy még a májusra ígért közbeszerzés sem jelent meg

Egyre jobban inflálódnak a kormányzati ígéretek. Lázár János építési és közlekedési miniszter májusban még azt ígérte, hogy még abban a hónapban megjelenik a pályázati felhívás „18 új, biztonságos és magas komfortú” szerelvény beszerzésére, így az első járművek 2027-ben meg is érkezhetnek. A tendert azóta se írták ki. Most viszont Lázár János újra beszélt és rálicitált saját magára: 18 helyett 54 új HÉV szerelvény beszerzését ígérte közösségi oldalára feltett videójában.

A beszerzés időpontját viszont még távolabbra tolta, úgy fogalmazott: „még ebben az esztendőben el fog indulni a tender”. Azt ugyan elismerte, hogy „a Magyarországon lévő 100 darab HÉV-szerelvény mindegyike elérte a 60 éves életkort, bármelyik budapesti vonalon is közlekedik”. Majd rögtön hozzátette, hogy „minden HÉV-vonalat fel fogunk újítani, de nem a csepeli HÉV-vel fogjuk kezdeni, hanem a szentendrei HÉV-vel, ahol felújítjuk a teljes pályát, a pálya melletti vasútállomásokat, állomásokat”. Utóbbiról májusban még azt mondta, ha minden a tervek szerint alakul, két-három év múlva új szerelvényekkel utazhatnak a szentendreiek. A miniszter akkor 200 milliárdos költséggel számolt a projekt egészére, amit hazai és a uniós forrásból teremtenének elő. Erre azonban egyre kisebb az esély, hiszen egy ilyen tender lefutása legalább fél év, a pálya korszerűsítésre pedig még meg sem hirdették a kivitelezői tendert.

„Egyre kevésbé vehetőek komolyan Lázár János szavai. Májusban még hónap végét ígérte, most már az év végét. De a két ígéret között nem történt semmi. Az általa emlegetett tervezői megbízásokat még a Budapest Fejlesztési Központ adta ki. Lázár János azóta csak annyit csinált HÉV-ügyben, hogy leállította az összes projektet” – értékelte a miniszteri bejelentést Vitézy Dávid a BFK egykori vezetője, volt közlekedési államtitkár, jelenlegi fővárosi képviselő a Népszavának.

Az elaggott HÉV-szerelvények lecserélése egyre sürgetőbb, miközben egyre távolibbnak tűnik. A választásokig már aligha lehet nyélbe ütni az üzletet, miközben a jelenlegi uniós pénzügyi ciklus forrásai csak 2029-ig érhetőek el. Ráadásul az európai vasútgyártási kapacitások ismeretében teljesen irreálisnak tűnik, hogy a szállítói szerződés aláírása után fél évvel megérkezzenek az első szerelvények. A HÉV-járművek speciális, adott vonalra készülő vonatok, amelyekből először prototípust kell gyártani, azután jönnek a futáspróbák, hatósági tesztek az engedélyeztetéshez és csak azután kezdődhet a sorozatgyártás. Ez legalább három év a szerződés aláírásától kezdve, de akár 50 hónap is lehet. Így erősen határeset, hogy beleférhetnek-e az uniós határidőbe. Az ÉKM korábban azt írta lapunknak, hogy a HÉV-járművek beszerzése nem egy ütemben fog megvalósulni, fedezetéül az IKOP PLUSZ támogatási forrást jelölték meg. A MÁV előzetes piaci konzultációját, amelyre az Alstomot és a Stadlert hívták meg, eredménytelennek nyilvánították. Ahogy a korábban kiírt jármű-tendert is.

Hidak, hidak, hidak

„Mi vagyunk az a kormány, amel minden választási ciklusban épít a Dunán és a Tiszán legalább egy hidat. Az előző ciklusban építettünk egyet Kalocsánál, most építünk Mohácsnál” – jelentette ki Lázár János építési miniszter közösségi oldalán közzétett videójában, hozzátéve, hogy most éppen a Gubacsi híd felújításán dolgozik „nagyon sokat”. Azt is hozzátette, hogy Budapesten új gyalogos és kerékpáros hídra és még egy újabb közúti hídra van szükség, továbbá az összes létező hidat fel kell újítani, beleértve a teljes dél-pesti, illetve Csepelt érintő hídstruktúrát is. Arra nem tért ki, hogy ez miből, mikor valósulhatna meg.

A kérdés felvetése már csak azért is jogos, mivel a Lánchíd-felújításához még Tarlós István főpolgármestersége idején a fővárosnak ígért 6 milliárd forintos hozzájárulást sem fizette ki még a kormány. Azt sem részletezte a tárcavezető, hogy mikor kezdődhet meg az új Gubacsi vasúti híd építése. A költségeket két éve 44 milliárd forintra becsülték, az áprilisban kiírt kivitelezői tender fő értékelési szempontja az ár. Az eljárás nagyon lassan halad. A közbeszerzési felhívást eddig ötször módosították, legutóbb július közepén. Közben eléggé szokatlan módon Mészáros Lőrinc cégcsoportjába tartozó V-Híd Építő Zrt. májusban megtámadta az állami tendert.