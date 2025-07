Védett területen, ismeretlen szerrel kiirtották a nádast Szigetszentmiklóson

nádas;védett területek;Szigetszentmiklós;

2025-07-30 14:12:00 CEST

A szerből akár a vízbe is kerülhetett a csónakról.

Védett vízparti területen permetezték le a nádas jelentős részét, majd kivágták azt Szigetszentmiklóson – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

Az erről szóló közleményben az áll, az ügyészség arról szerzett tudomást, hogy a szigetszentmiklósi,

nagyrészt országos jelentőségű védett természeti és Natura 2000 területhez tartozó úszólápon mintegy 150-200 négyzetméter nagyságú területen, ismeretlen szerrel egy csónakból permetezték a nádas növényzetét, ami ennek hatására elszáradt.

A növényeket kivágták, így az adott területen a nádast kiirtották. A rendelkezésére álló adatok szerint a használt szerből akár a vízbe is kerülhetett.

Az ügyészség közölte, hogy a törvényi rendelkezések szerint tilos a védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. Ez természetvédelmi közigazgatási szabályszegést valósíthat meg, ezért az ügyben a természetvédelmi és környezetvédelmi hatóság eljárása is szükséges. A fentiek miatt a Pest Vármegyei Főügyészség intézkedett az illetékes hatóság felé a szükséges eljárás elrendelése érdekében.

A közlemény kiemelte, hogy a természeti környezetünk közös érték, ezért védelme szigorú törvényi előírások alatt áll. „A vadon élő állatok élőhelyeinek megóvása biztosítja a biológiai sokféleséget, melyben fontos szerepet játszanak a vízparti nádasok is. Ezek a növények amellett, hogy számos növény- és állatfaj élőhelyéül szolgálnak, vízszűrő szerepük is van, mellyel javítják a vízminőséget, valamint megvédik a vízpartot az esetleges a partromlástól. Emiatt minden természetet érintő tevékenységet ezen területek kíméletével kell végezni, és természetesen törvény tiltja a lakó-, költő- vagy búvóhelyeinek lerombolását, károsítását is” – hangsúlyozta az ügyészség.