Utolsó útjára kísérik Birminghamben Ozzy Osbourne-t

temetés;Black Sabbath;Ozzy Osbourne;

2025-07-30 16:52:00 CEST

Több tízezer rajongó gyűlt össze, szobrot is állítanának a tiszteletére. Magát a temetési szertartást zárt, családi körben tartják

Több tízezer rajongó gyűlt össze Birminghamben azért, hogy lerója kegyeletét Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere emlékére, akinek a ravatala szerda délután vonult végig a városon- írja a BBC.

Az énekes temetési menete a belvárosi Broad Streeten hajtott végig, megállt a Black Sabbath-hídnak nevezett helyen, amely a rajongók találkozási pontja. A hidat elárasztották virágokkal és más kegytárgyakkal, részvétnyilvánítással és más üzenetekkel. Az egészet a család finanszírozta saját zsebből.

Rengeteg rajongó érkezett Black Sabbath--merchben, sőt, több, Ozzy Osbourne-falfestmény is megjelent Birgminghamben, van egy a Granville Streeten, a Navigation Streeten és a Digbethben van már egy. A Sky News szerint a rajongók azt is követelik, hogy állítsanak fel szobrot Ozzy Osbourne tiszteletére.

Azok az utcák, amelyeken a temetési menet vonul, helyi idő szerint szerda délután 4-ig (magyar idő szerint délután 5-ig) lesznek lezárva. Után Ozzy Osbourne-t családi körben helyezik majd örök nyugalomra. A Birmingham Mail szerint a részletekről nagyon keveset tudni, a temetési szertartást zárt körben tartják, azt sem hozták, nyilvánosságra, hogy pontosan hol és mikor kerítenek rá sort. Ozzy Osbourne egy interjúban kívánsággal, hogyan szeretné, ha a temetése kinézne. – Őszintén szólva nem érdekel, mit játszanak a temetésemen, játszhatnak Justin Biebert, Susan Boyle-t vagy a We Are the Diddyment, ha az boldoggá teszi őket, de ünnepet szeretnék, nem pedig egy könnyes búcsút (...) Szeretnék néhány poént is, mondjuk azt, hogy valaki kopogni kezd bent a koporsóban vagy egy videót, amelyen második szakvéleményt kérek az orvosomtól, hogy tényleg meghaltam. Mindezt azzal indokolta, hogy nagyon szerencsésnek tartja magát, amiért rocksztár lehetett, ezért azt akarja, hogy a temetése se legyen szomorú, inkább egy alkalom arra, hogy köszönetet mondjanak.

A család ettől függetlenül természetesen könnyek között volt látható a meneten.

A heavy metal műfajteremtő együttese, a Black Sabbath énekese és frontembere július 22-én hunyt el. 76 éves volt, hosszú kihagyás után utoljára két és fél hete, július 5-én lépett közönség elé egy szülővárosában tartott nagyszabású jótékonysági koncerten, a Back to the Beginningen, amely bevételének jelentős részét a többi között az ő szervezetét is emésztő Parkinson-kór kutatására és áldozatainak a kezelésére ajánlották fel.