Az ukrán parlament felülbírálva korábbi döntését, helyreállította a korrupcióellenes szervek függetlenségét

korrupció;függetlenség;Ukrajna;helyreállítás;ukrán parlament;korrupcióellenes ügyészség;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;

2025-07-31 14:13:00 CEST

Volodimir Zelenszkijnek még alá kell írnia a törvényt, az államfő a jogszabály szövegét a benyújtás előtt jóváhagyta.

Az ukrán parlament csütörtöki ülésén jóváhagyta a két fő korrupcióellenes szerv függetlenségének helyreállításáról szóló törvényjavaslatot – számolt be a The Kyiv Independent arról, hogy Oroszország teljes körű, alig három és fél évesinváziójának kezdete óta az első élőben közvetített szavazáson 331 törvényhozó fogadta el a törvényjavaslatot két egymást követő olvasatban. A jogszabály hatálybalépéséhez még elnöki aláírás szükséges azután, hogy a múlt héten még főügyészség irányítása alá helyezték az addig független intézményként működő nemzeti korrupcióellenes nyomozóhivatalt (NABU) és a korrupció elleni küzdelemre specializálódott különleges ügyészséget (SZAP).

Az előző, Ukrajna-szerte az Európai Unióban is vitatott törvényjavaslatot Volodimir Zelenszkij elnök törvényhozói múlt kedden gyorsan elfogadtatták, és Zelenszkij aznap, július 22-én alá is írta. Ezek után tömegtüntetések kezdődtek országszerte, és mint azt lapunk is megírta, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke magyarázatot követelt az ukrán elnöktől. Majd azt is közölte, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása és a korrupció elleni küzdelem az európai projekt középpontjában áll. – Tagjelölt országként Ukrajnától az EU elvárja, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsa ezeket a normákat. Ezeket érintően nem lehet kompromisszum – tette hozzá.

A mostani parlamenti vita sem nélkülözte az indulatokat. Dmitro Kosztyuk törvényhozó, Zelenszkij Nép Szolgája parlamenti csoportjának tagja azt állította, hogy kollégáira nyomást gyakoroltak, hogy július 22-én szavazzanak a vitatott törvényjavaslatról. Azt is bejelentette, hogy tiltakozásul kilép Zelenszkij parlamenti csoportjából.

Ukrán sajtójelentések szerint az EU külön, nem hivatalos úton figyelmeztetést is küldött Kijevnek, amely szerint a vitatott jogszabály visszavonásának elmulasztása bizonyos finanszírozási programok felfüggesztését vonhatja maga után. Ezt követően jelentette be Volodimir Zelenszkij bejelentette az új törvényjavaslatot, amelyet ő maga „kiegyensúlyozottnak” nevezett. – A törvényjavaslat „valódi eszközöket tartalmaz, kizárja az orosz kapcsolatokat, és fenntartja a NABU és a SZAP függetlenségét”, és fontosnak nevezte, hogy tiszteletben tartsák minden ukrán álláspontját – magyarázta pálfordulását az államfő.