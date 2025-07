Volodimir Zelenszkijnek tetszik a hatalom, úgy tűnik, Ukrajnában is fel akarják számolni a korrupcióellenes intézmények függetlenségét

Ukrajna;kémkedés;törvénymódosítás;kormányátalakítás;főügyész;SZBU;korrupcióellenes harc;hatalomkoncentráció;Ukrán Biztonsági Szolgálat;Volodimir Zelenszkij;

2025-07-23 11:11:00 CEST

Egy törvénymódosítás gyakorlatilag főügyészi irányítás alá rendeli az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodát és a Különleges Korrupcióellenes Ügyész Hivatalát is. Bár az ukrán elnök szerint csak az orosz beavatkozási kísérletek ellen akarnak fellépni, az új jogszabálytól az Európai Bizottságnak sincs elragadtatva.

Alig néhány nappal az ukrán kormány további hatalomkoncentrációt hozó átalakítása után a kijevi parlament kedden elfogadott több olyan törvénymódosítást, amely az ellenzék és civil testületek szerint lényegében felszámolják az ország két fontos, 2015 óta működő korrupcióellenes intézményének függetlenségét.

A Volodimir Zelenszkij elnök mögött álló kormánypárti többség által megszavazott változtatások értelmében a főügyész mostantól utasításokkal befolyásolhatja az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyomozásait, de akár más hatósághoz is utalhatja vagy a védők kérésére le is zárhatja azokat. Emellett más ügyészekre bízhatja a Különleges Korrupcióellenes Ügyész Hivatala (SAPO) által vitt ügyek kivizsgálását is.

Az ukrán hatóságok az utóbbi időben egyre nagyobb nyomást helyeztek a két ügynökségre, a júniusban főügyésznek kinevezett Ruszlan Kravcsenkót pedig szakértőkegyértelműen Volodimir Zelenszkij köréhez tartozóként emlegették. Jogvédők figyelmeztettek, hogy a készülő módosítások megakadályozzák majd, hogy a két intézmény a hatóságok vagy az elnökhöz közel álló személyek ügyeiben vizsgálódjon.

A szavazás előtt a NABU – amely nem azonos az OTP-t 2023-ban egy időre feketelistára tevő ukrán Nemzeti Korrupció-megelőzési Ügynökséggel (NAZK) – nyilatkozatban mutatott rá, hogy a változtatás gyakorlatilag a főügyész alá rendeli majd a tevékenységüket. Szemen Krivonosz igazgató a parlamenti szavazás utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a jogszabály veszélybe sodorja Ukrajna uniós és euroatlanti integrációját. Ugyanott Olekszandr Klimenko, a SAPO vezetője azt mondta, hogy a lépés gyakorlatilag a két független intézmény munkájának végét jelenti. Hagyományos éjszakai videóüzenetében

Volodimir Zelenszkij azzal védekezett, hogy a korrupció elleni fellépés működni fog, csak éppen orosz beavatkozás nélkül.

Pártja, a kormányzó Nép Szolgája párt képviselői közül csak Anasztaszija Radina, a rada korrupcióellenes bizottságának elnöke szólalt fel a törvénymódosítás ellen. A Kyiv Independent szerint arra kérte kollégáit,

ne áltassák magukat és az embereket azzal, hogy csak a főügyész (jogköreinek) óvatos megerősítéséről szavaznak.

Közvetlen előzményként hétfőn több hatóság, köztük az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) emberei mintegy 70, a két korrupcióellenes ügynökséghez köthető helyszínt kutattak át egy átfogó nyomozás részeként, amely orosz kémekkel való feltételezett összejátszás ügyében indult. Az SZBU szerint a NABU egyik vezető nyomozója, Ruszlan Magamedraszulov, és a hivatal egy másik tisztje orosz besúgóként működött. Mindkettőjüket őrizetbe vették. A NABU további 15 alkalmazottja ellen is vizsgálat indult, nagyrészt közlekedési szabálysértések címeken.

A nyomozó hatóság júliusban vádat emelt csalás és a katonai szolgálat elkerülése címén a civil szervezet, a Korrupcióellenes Akcióközpont (CPK) társalapítója, Vitalij Sabunyin ellen is, aki tagadta a vádakat. Darja Kaleniuk, a központ ügyvezető igazgatója szerint a nyugati reakciók hiánya ösztönözte az ukrán kormányt a korrupcióellenes aktivisták és intézmények elleni fellépés folytatására.

Utóbbi szerint szerepet játszott az is, hogy Donald Trump elnökként való visszatérése óta az amerikaiakat nem érdekli a jogállamiság Ukrajnában.

Ha megkésve is, a G7-országok kijevi nagykövetei hétfőn nyilatkozatot adtak ki, hangsúlyozva, hogy „szoros figyelemmel kísérik” a NABU-nál történt fejleményeket. „Ma találkoztunk a NABU-val, komoly aggályaink vannak, és szándékunkban áll megvitatni ezeket a fejleményeket a kormányzati vezetőkkel” – tették hozzá. Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa eközben az X-en jelezte, hogy a nemrég kinevezett miniszterelnök, Julija Szviridenko és Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes előtt is hangot adott az aggályainak a törvénymódosítással kapcsolatban. Az Európai Bizottság szóvivője emlékeztetett arra, hogy az EU jelentős pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának az átláthatóság javítása, az igazságügyi reform végigvitele és a demokratikus kormányzás feltételével. A korrupcióellenes szektor intézményei „kulcsfontosságúak az Ukrajna által ígért reformok szempontjából, és függetlenül kell működniük ahhoz, hogy (…) megőrizhessék a nyilvánosság bizalmát – mondta Guillaume Mercier szóvivő.

A tiltakozások ellenére Volodimir Zelenszkij kedd este aláírta a korrupcióellenes hatóságokat lényegében főügyészi irányítás alá rendelő jogszabályt. Az Euronews szerint Kijevben és más városokban ezrek vonultak utcára, államfői vétót követelve, a tiltakozók a többi közt „Védjük meg a korrupcióellenes rendszert, védjük meg Ukrajna jövőjét”, illetve „Ellene vagyunk” feliratú táblákat tartottak a magasba. Oroszország több mint három éve tartó, teljes körű inváziója óta ez volt az első alkalom, hogy ilyen jelentős kormányellenes tüntetést tartottak Ukrajnában – bár korábban is voltak tiltakozások, azok nagyrészt a hadifoglyok vagy eltűnt személyek hazatérésére összpontosítottak.

A törvényt a Transparency International Ukraine szervezete is bírálta, felhívva a figyelmet arra: egy ilyen lépés aláássa a múltbeli reformokat és károsítja a nemzetközi partnerekkel fennálló bizalmat. Eközben – írja a The Kyiv Independent – az ellenzéki Holosz párt egyik képviselője, Jaroszlav Zselezniak bejelentette, aláírásgyűjtést indít a radában, hogy a törvénymódosítást megtámadják az ukrán alkotmánybíróság előtt