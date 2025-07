DCJ Stílusgyakorlat névre hallgat az idei ország tortája

torta;Magyarország tortája;cukrászok;

A dobostortát dolgozták át.

Idén is megválasztották a Magyar Cukrász Ipartestület szervezésében Magyarország tortáját, amelyet a bemutató után hónapokon át kínálnak majd szerte az országban. A szerkesztőségünk részére is eljuttatott közlemény szerint idén Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt Kovács Alfréd váci cukrász nyerte az „Álmodozó” fantázianevű kreációjával.

A közlemény felidézi, hogy az idei versenyt a „Dobostorta 140” témakörben hirdették meg, mivel a hungarikumnak számító dobostorta idén ünnepli megjelenésének 140. évfordulóját. Dobos C. József ugyanis bár 1884-ben alkotta meg az ikonikussá vált édességet, a nagyközönségnek 1885-ben, a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be első alkalommal. Ennek értelmében a versenyzőknek egyebek közt fel kellett használni a dobostorta jellegét adó alap összetevőket, de a mennyiséget és a rétegrendet már maguk választhatták meg. A következő alapanyagokról van szó: tojás, cukor/karamellizált cukor, vaj, étcsokoládé, Bourbon vaníliás cukor és/vagy vanília rúd. A dobostorta alapanyagai mellett meghatároztak több más csoportot is, amelyek közül fel kellett használni összetevőket: a Kárpát-medencében őshonos fűszerek (például kakukkfű, levendula, menta, zsálya, izsóp,lestyán, csombor), hungarikum pálinkák vagy a Kárpát-medence őshonos szőlőfajtáiból készült borok, illetve az őshonos magyar gyümölcsök képeztek meg egy-egy ilyen csoportot, amelyek közül kettőnek jelen kellett lennie a végleges műben.

A döntőbe hat alkotás jutott be, ezek a következők:

Aranykörte – Kocsis Réka – Krém Cukrászda, Székesfehérvár

Aranyliget – Papp Dániel – Papp Cukrászda, Makó

DCJ stílusgyakorlat – Balogh László és Kis Roland – Kézműves Cukrászda, Gyula

Fürtös menyecske – Rosta Sándor és Rábai Anita – Mozart Cukrászda, Hévíz

Napsugár – Novák Ádám és Haller-Dovalovszki Barbara – REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

Vadszüreti csábítás – Füredi Krisztián – Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső

Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászok eképpen jellemezték győztes terméküket:

„A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is. A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládé vajkrém a meggyzselével rendkívül szépen harmonizál.

A vágási felület, a függőleges rétegrend különleges vizuális élményt ad, a meggy mély íze és a kellemes savak a csokoládé lágyságával és a karamell karakterével keveredve különleges gasztronómiai élvezetet nyújt. A torta főbb alkotóelemei közül a meggypálinka a zselé ízét hivatott fokozni, a mandula praliné és a grillázs, illetve a tejcsokoládé glazúr az ízek komplexitását és a megjelenést teszik teljessé.

A torta alsó piskótalapja a klasszikus doboscukorral van áthúzva, ami roppanós réteget képez és tiszteleg a Dobos C. József által megalkotott eredeti mű előtt. A torta alsó részébe még mandula nugát és mandulagrillázs keveréke is kerül, ami újabb ízekkel és textúrával gazdagítja a tortát.

A DCJ Stílusgyakorlat torta a hagyomány és innováció egységét képviseli, a meggy, csokoládé és a karamell markáns jelenléte, a vertikális építkezés és a kontrasztokra épülő ízharmónia mind azt a célt szolgálják, hogy a fogyasztó ne csupán egy desszertet kapjon, hanem egy komplex és emlékezetes élményt.”

A verseny második helyezettje a „Vadszüreti csábítás”, a harmadik helyen pedig a „Fürtös menyecske” fantázianevű torta végzett.

A győztes tortákat augusztus 19-étől a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban és országszerte több száz cukrászdában meg lehet kóstolni. Az árusító cukrászdák listáját az érdeklődők augusztus 18-tól megtalálják a www.cukraszat.net oldalon. A torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak a Magyar Cukrász Ipartestület tagjai készíthetik - áll a közleményben.