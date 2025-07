Fejeket követelnek a légitársaságok a Heathrown tapasztalt káosz miatt

repülőgép;légiközlekedés;Heathrow;

2025-07-31 17:51:00 CEST

Különösen a fapados járatok emelték fel hangukat.

Ha szerényebb mértékben is, de csütörtökön is kitartott annak a szerdai nagy-britanniai légiirányítási összeomlásnak a hatása, melynek eredményeképpen - a szigetország valamennyi nagy repülőterét érintve - mintegy 150 járatot töröltek. Az Egyesült Királyság legforgalmasabb repülőterén, a Heathrown tapasztalt káosz közben egyes utasok négy órát is várakoztak a betonon, mivel gépük elmulasztotta a számára kijelölt felszállási időpontot. Mint viszonylag hamar kiderült, a fennakadást a National Air Traffic Control Systems (NATS) radar rendszerében fellépő szoftvermeghibásodás okozta. Az informatikai hiba azonosítását követően húsz percen belül munkába állt a biztonsági tartalékrendszer és ezzel párhuzamosan, a biztonság érdekében az ellenőrzési szisztéma csökkentette a forgalmat.

Két évvel ezelőtt, 2023 nyarán, az augusztusi háromnapos hétvége idején 700 ezer utast érintett 500 járattörlés. Ennek az esetnek a megismétlődése kiverte a biztosítékot a légitársaságoknál. Különösen a fapados járatok, leghangosabban a Ryanair menedzsmentje követelte fejek hullását, elsőként Martin Rolfe-ét, a NATS vezérigazgatójáét. Neil McMahon operációs igazgató "felháborítónak nevezte, hogy nyári szabadságaikra, illetve üzleti tárgyalásokra igyekvő utasok késésekkel és zűrzavarral szembesülnek, amiért Rolfe továbbra sem képes rendet tartani a forgalomirányításban".

Heidi Alexander közlekedési miniszterre várt, hogy a csütörtöki begyűrűződések fényében telefonon vonja felelősségre a légiirányítás első emberét, aki biztosította őt arról, hogy "elszigetelt eseményről volt szó, és nem merült fel kíbertámadás, vagy más rosszindulatú akció gyanúja". A politikus együttérzéssel vette tudomásul az utasok frusztráltságát és köszönetet mondott a légitársaságoknak, melyek "minden követ megmozgattak, hogy az embereket eljuttassák oda, ahol dolguk volt". Mint a nap folyamán kiderült, Alexander akkor sem tehette volna ki Martin Rolfe szűrét, ha akarta volna, mivel erre nincs felhatalmazása.

A csalódott utazóközönség dühét csak fokozza, hogy nem számíthatnak repülőjegyük árának visszatérítésére, mert a törlések a légitársaságokon kívül álló okból következtek be. Azok, akik pórul jártak, legfeljebb ahhoz kaphattak segítséget, hogy más járatokra jussanak fel, pénzügyi hozzájárulást pedig reális étel- és italfogyasztásukhoz, kommunikációjukhoz és éjszakai szállásukhoz kérhettek.