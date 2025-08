Bod Péter Ákos: Mutassa meg a kormány, hogy milyen számokból dolgozik!

„Mutassa meg a kormány, hogy milyen számokból dolgozik!” – így reagált lapunknak Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, miután Orbán Viktor kormányfő egymillió forintos otthontámogatást ígért a közalkalmazottaknak. Szerinte a kabinet a pillanattól függően mindig „kimatekozik valamit, de ezt nem mutatják meg senkinek; a gazdaság meg csak rohanjon utánuk, úgyis lesz valahogy.”

A miniszterelnök szerdai Facebook-videójában jelentette be, hogy a tanárok, orvosok, rendőrök és köztisztviselők lakáshitel-törlesztésre, vagy lakásvásárlás esetén az önrészük fedezésére fordíthatják a támogatást, amely összevonható lesz a szeptembertől induló, 3 százalékos kamatozású Otthon Start Hitellel is.

Bár az intézkedésről Gulyás Gergely sem árult el sokkal többet a csütörtöki Kormányinfón, annyit elmondott: januártól „cafetériaszerűen” utalnák ki az évi egymilliós támogatást – igaz, azt ők sem tudják, mindez mekkora terhet ró a költségvetésre. „Vannak rá becslések, számítások, de sok minden a részletszabályoktól függ” – fogalmazott a miniszter.

„Ha már júliusban ezt csinálják velünk, mi vár az országra szeptemberig?” – fogalmazott Bod Péter Ákos, aki szerint ez újabb állomása a politikai alapú improvizálásnak. A volt jegybankelnök úgy látta:

A közgazdász úgy vélte, az ígéret sorsa hasonló lehet, mint a zöldség-gyümölcs áfa visszatérítéséé: „bedobták, aztán kiderült, hogy nem ér sokat. Egy millió forint most sem jelent igazán segítséget annak, aki már összekaparta az önrészt a lakásvásárláshoz.”

Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője a Népszavának hangsúlyozta: ismét választási pénzesővel állunk szemben. Szerinte ugyanakkor a támogatás célcsoportjában – a mintegy 300 ezer közalkalmazott között – sok a kormányból kiábrándult választó, különösen a tanárok és ápolók körében.

„Nem tudni, mit vár ettől a Fidesz, de az biztos, hogy ez még csak az első lépés. Végtelen számú ígéret fogja még terhelni az amúgy is nehéz helyzetben lévő költségvetést” – figyelmeztetett Pék, aki szkeptikus az intézkedés politikai hatásával kapcsolatban. „Ettől senki nem lesz Fidesz-szavazó, akkor sem, ha igénybe veszi a hiteleket. Pláne nem a fiatalok, akiknél óriási előnyben van a Tisza.”

Bod Péter Ákos egy másik értelmezést is felvetett: a kabinet célja lehet a lakáspiaci kereslet felpörgetése, amely a NER-hez kötődő építőipari szereplők érdeke is lehet. „Ez akár rejtett támogatás is lehet az oligarcháknak” – mondta.

Nem tudni kinek szól és mennyibe kerül

Nem teljesen világos, hogy a közszolgálati otthontámogatási program mekkora kört is érint. Az erre irányuló kérdésekre Gulyás Gergely is kitérő válaszokat adott a kormányinfón, mondván ezt a jövő heti kormányülésen alakítják ki. A kérdés azért is hangsúlyos, mert több tíz, szélsőséges esetben százmilliárd forint múlik azon - ezt a költségvetésből finanszírozni -, hogy ki tartozik majd az intézkedés ernyője alá. A miniszterelnökséget vezető miniszter ide vágóan annyit jegyezett meg, hogy az érintetti kör egyötödének (18 százalék) van lakáshitele. Ők azok, akik – első körben - jogosultak lehetnek a támogatásra. A KSH adatai szerint Magyarországon nagyjából 1,29 millió ember dolgozik a közszférában. Ha a kormányinfón elmondottakat vesszük alapul, akkor 232 ezren lehetnek, akik valószínűleg igényelhetik a támogatást, ez évi nettó egymillió forintos összeggel számolva 232 milliárd forint összköltség. A Portfolio.hu becslése ennél azért jóval szerényebb, mintegy 100 milliárdos „hatással” számol, amely azért még mindig komoly tétel.

Arról ugyanakkor nem szabad megfeledkezni, hogy a miniszter megjegyezte, hogy mindezt az Otthon Starttal is össze lehet vonni és önrész finanszírozására is fordítható. Innen megközelítve viszont olyanok is igényelhetik, akik ma még nem rendelkeznek lakáshitellel, de a támogatást ahhoz szeretnék majd felhasználni. Éppen ezért igencsak nehézkes kalkulálni, hogy végül is mennyien lehetnek olyanok, akik valóban élnek majd a lehetőséggel.

Egyébként a kormányinfón még az Otthon Starttal kapcsolatban is elhangzott újdonság, eszerint a Magyarországon lakhellyel rendelkező, de ingázva a határ mellett külföldön dolgozók számára is lehetséges a kedvezményes hitelkonstrukció igénylése. Emellett Gulyás Gergely kiemelte, nem szükséges az ingatlanba állandó lakhelyként bejelentkezni, a lakást vagy házat ugyanis albérletbe is lehet adni. Ábrahám Ambrus