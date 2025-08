Megjelentek a részletszabályok, újabb információk derültek ki az Otthon Start programról

lakáshitel;Magyar Közlöny;Otthon Start Program;

2025-08-01 09:29:00 CEST

Közzétették a fix 3 százalékos kamatú kedvezményes lakáshitelprogramra vonatkozó szabályokat a Magyar Közlönyben.

Csütörtökön késő este megjelentek a fix 3 százalékos kamatú hitelprogram, az Otthon Start program részletszabályai.

Mint arról már többször beszámoltunk, a lakáshitel maximum 50 millió forint értékben vehető fel legfeljebb 25 évre. A kamat nem haladhatja meg a 3 százalékot, és a kölcsön abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a kölcsön iránti kérelem benyújtását megelőző tíz éven belül nem rendelkezett saját tulajdonú belterületi lakóingatlannal. A lakás értéke nem haladhatja meg a 100 millió forintot, míg ház vagy tanya esetében ez a határ 150 millió forint. Az alapterület négyzetméterára nem lehet több, mint 1,5 millió forint, és legalább 10 százalékos önerő szükséges.

A kormányrendeletből most kiderült az is, hogy a hitelprogram akkor is igényelhető, ha az igénylő a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában és a benyújtását megelőző tíz éven belül legfeljebb

olyan belterületi lakóingatlanban rendelkezett tulajdonjoggal, amelyben tulajdoni hányadának aktuális piaci értéke vagy – már visszterhesen elidegenített ingatlan esetén – az adásvételi szerződésben szereplő vételára nem haladta meg a 15 millió forintot,

olyan belterületi lakóingatlannal rendelkezik vagy rendelkezett, amelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte,

olyan belterületi lakóingatlannal rendelkezik vagy rendelkezett, amely haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik,

vagy legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett.

Házastársak hitelprogramban való részvétele esetén elegendő, ha a feltételeknek az egyik házastárs maradéktalanul megfelel. Ez a szabály alkalmazandó abban az esetben is, ha az igénylő valamelyik szülője adóstárs az ügyletben. Az adóstársra egyebekben ugyanazok az igénylési feltételek vonatkoznak, mint az igénylőre.

A kölcsön hitelcélja

nem lehet olyan otthonban való tulajdonszerzés, amelyet haszonélvezet terhel,

és nem lehet lakóingatlan résztulajdonának a megszerzése.

A kölcsön igénybevételének feltétele az is, hogy

az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa,

valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, abban az igénylő nem rendelkezik tagsággal vagy részesedéssel, továbbá a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A dokumentumban az is szerepel, hogy ha az igénylők a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettek, és ez alapján jutottak hozzá a kölcsönhöz, vagy a hitelintézet tudomására jut, hogy a kölcsönt, illetve kamattámogatást a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe, akkor a támogatott személy az igénybe vett kamattámogatás összegét az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelten köteles visszafizetni.

A program további részletei a legfrissebb Magyar Közlönyben olvashatók.