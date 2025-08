Nincs uniós pénz, úgyhogy a MÁV közel 100 milliót fizet a Mr. Oroszországként ismert Klaus Mangold tanácsaiért

MÁV;Tóth Bertalan;Klaus Mangold;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-08-01 13:35:00 CEST

Ágh Péter szerint kétségbevonhatatlan a szakértelem.

Korábban lapunk is megírta, hogy hiába küzd forráshiánnyal a MÁV, tanácsadásra van pénz, ráadásul a MÁV-csoport két cége is ugyanazzal a tanácsadóval szerződött, euróra pontosan megegyező összegekre. Két darab, egyenként 122 625 euró értékű megállapodást kötöttek, átszámítva mintegy 98 millió forintos megbízással a MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a MÁV Személyszállítási Zrt. is a Mr. Oroszországként ismert Klaus Mangoldot, az orosz üzleti körök kijáróembereként jellemzett egykori nagyvállalati cégvezető tanácsadócégét találta meg.

A témával kapcsolatban az MSZP-s Tóth Bertalan intézett kérdést Lázár János építési és közlekedési miniszterhez. A következőket szerette volna megtudni:

1. Milyen eljárásban választották ki Klaus Mangold tanácsadócégét a feladatra? Volt-e közbeszerzési eljárás?

2. Milyen ügyekben váltak nélkülözhetetlenné a mindössze 5 főt foglalkoztató vállalat tanácsai a MÁV számára?

3. Mivel támasztja alá, hogy sem az állami szervezetben, sem a vállalati szférában nincs olyan hazai szereplő, aki ezt a feladatot el tudja látni?

4. Mikor hozzák nyilvánosságra a tanácsadás eredményeit, azaz hogy mire költöttek a MÁV cégei a forráshiány ellenére mintegy száz millió forintot?

5. Lesz-e egyáltalán szakmai tevékenység, vagy csak a „kiváló keleti kapcsolatot” kell megfizetni?

A választ Ágh Pétertől, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkárától érkezett, aki jelezte, hogy nem kap uniós forrásokat a magyar vasút (sem), pedig számos beruházás épülne az EU-s pénzekre. Ezért közlése szerint a közlekedési kormányzat az átmeneti időben is nekiáll a magyar vasút fejlesztésének, felzárkóztatásának. „Erre pedig alternatív finanszírozási források és a nemzetközi piac kínálta megoldások beazonosításán és igénybevételén kertesztül nyílhat lehetőségünk. Mindehhez a nemzetközi térben otthonosan mozgó, tapasztalt és profi tanácsadókra van szükség” - közölte Ágh Péter, aki szerint Mr. Oroszország cége „kétségbevonhatatlanul ilyen”.