Augusztus 2-a a roma holokauszt nemzetközi emléknapja

roma holokauszt;

2025-08-01 18:36:00 CEST

Már pénteken megkezdődtek a megemlékezések.

A Cigány Világszövetség az 1972-es párizsi kongresszusán döntött arról, hogy augusztus 2-a legyen a porrajmos (pharrajimos), a roma holokauszt nemzetközi emléknapja. A dátum arra emlékeztet, hogy az auschwitz-birkenaui haláltáborban, a cigány családok részére kialakított lágerrészben 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra egyetlen éjszaka alatt mintegy 3 ezer romát – közöttük nőket és gyermekeket – gyilkoltak meg a nácik.

A fővároson kívül vidéki településeken is tartanak megemlékezéseket – a Roma Sajtóközpont információi szerint Abonyban, Baján, Edelényben, Kalocsán, Lajosmizsén, Székesfehérváron –, amelyek már pénteken megkezdődtek. A rendezvényeknek Budapesten egyebek között a Király utca és a Hársfa utca sarkán lévő Romano Kher, az újpesti Rácz Gyöngyi Közösségi Központ, vagy például a IX. kerületi Nehru part adott, illetve ad otthont. Utóbbi helyen – ahol a roma holokauszt emlékműve is található – több esemény lesz, az egyiken Karácsony Gergely főpolgármester is felszólal.

A Pávai utcai Holokauszt Emlékközpontban is megemlékezést rendeztek: a meghívó tanúsága szerint péntek délután Grósz Andor, az intézmény kuratóriumának vezetője, a Mazsihisz elnöke és Sztojka Attila államtitkár mondott beszédet. Szombaton este nyolc órától a „Cipő a Duna parton” emlékműnél többek között Horgas Péter (Civil Bázis) és Iványi Gábor lelkész közreműködésével tartanak emlékrendezvényt.