A Horthy-korszak sajtójának cigányságképét mutatja be új könyvében Jakab Attila történész. Ahogyan sejteni lehet: a cikkek jellemzően ellenségesek, alapgondolatuk szerint a cigányok élősdiek és kártékonyak.
A roma holokauszt nyolcvanadik évfordulóján Emlékezés Menete elnevezéssel szerveztek rendezvényt a fővárosban.
A roma holokauszt nemzetközi emléknapján felszólalók arra hívták fel a figyelmet, hogy amíg a többségi társadalom tevőleges támogatás helyett elutasítja a cigányságot, nem valósulhat meg az integráció.
Alázattal mutatja be a roma holokausztot az idén tavasszal nyílt Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria kiállítása.
„Sajnálatos módon a rasszista ideológia magjai még 2022-ben is léteznek, és táptalajra is találnak” – áll a közleményben.
Nagy utat tettek meg a romák az üldöztetéstől és a rabszolgaságtól odáig, hogy elismert szakemberek, értelmiségiek, politikusok, orvosok és írók legyenek, az előítéleteket mégsem sikerült legyőzniük. Ha nagytotálban nézünk az európai cigányságra, még mindig a rasszizmus, az emberi jogok lábbal tiprása és a sztereotípiák látszanak.
Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki maga is a haláltáborban volt a tömeggyilkosság idején, azt mondta: ez egy olyan folyamat vége volt, amely verbális agresszióval kezdődött és a gázkamrában végződött. Agócs János hangsúlyozta: ma is vérző szívvel emlékeznek a gyilkos eszme áldozataira, és együttéreznek azokkal, akik most is nap mint nap tapasztalják a diszkrimináció valamilyen formáját.
Virrasztással egybekötött megemlékezést szerveztek a roma holokauszt emléknapján. Karácsony Gergely főpolgármester is közreműködött az áldozatok neveinek felolvasásában.
Koszorúzással emlékeztek a holokauszt roma áldozataira és a birkenaui lázadásban meghaltakra a Bátorság és a Roma Ifjúság Napján, május 16-án a budapesti Nehru parton lévő roma holokauszt emlékmű előtt. A Roma Produkciós Iroda által szervezett tiszteletteljes főhajtáson mécsesekkel és virágokkal megemlékeztek az auschwitzi haláltáborban született összesen 371 cigány kisgyerekre is, aki a náci vérontás áldozata lett - informált a történtekről Hidvégi Balog Attila, a RomNet főszerkesztője.
A náci fajüldöző rezsim valamennyi áldozatára, közöttük a mintegy ötezer meggyilkolt magyarországi romára emlékezünk – hangzott el csütörtök este a Páva utcai emlékközpontban. Hittel valljuk, hogy minden ember a teremtő Isten képmását hordozza – hangsúlyozta a roma holokauszt emléknapja alkalmából tartott gyászünnepség egyik felszólalója, Beer Miklós váci katolikus püspök.
Ma van a roma holokauszt nemzetközi emléknapja, Magyarországon is több helyen tartanak megemlékezést.
A roma holokauszt emléknapja augusztus 2-a, 1944-ben ezen a napon egyszerre több ezer romát öltek meg az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Porrajmos emléknapján is a menekültekkel volt elfoglalva, míg Colleen Bell amerikai nagykövet szerint a szegregált oktatás megtagadja a roma gyermekektől a jobb jövő lehetőségét.
Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke szerint nemcsak az egykor meghurcoltaknak, meggyilkoltaknak, de önmagunknak is tartozunk azzal, hogy emlékezünk a roma holokauszt áldozataira.
Teleki László, az MSZP országgyűlési képviselője Auschwitz-Birkenauban mondott beszédet a roma holokauszt emléknapján. Ennek rövidített változatát közöljük.
"Jelentős erőfeszítéseket kell tennünk egy olyan emlékezetkultúra kialakítására, amely egyaránt törekszik a méltó megemlékezésre a 20. századi diktatúrák valamennyi áldozatára, ugyanakkor a jövő nemzedékei elé a mártírok bátorságát és az áldozatokkal szolidáris segítők, embermentők cselekvő szeretetét állítja példaként" - fogalmazott Latorcai Csaba kedden, a roma holokauszt nemzetközi emléknapján Budapesten, a Cigány Történeti, Kulturális, Oktatási és Holokauszt Központban tartott megemlékezésen. A képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM/NÉPSZAVA
A vészkorszakban elpusztított embertársainkra emlékezve Európa egyik legnagyobb ifjúsági roma szervezete, a Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat, a ternYpe – Nemzetközi Roma Ifjúsági Hálózattal közös szervezésben nemzetközi megemlékezést tart a roma népirtás 72. évfordulója alkalmából Krakkóban és Auschwitz-Birkenauban - tudatják közleményükben a szervezők.
1944 augusztus 2-án - egyetlen éjszaka alatt - megöltek négyezer romát és ezzel felszámolták az auschwitzi cigány tábort. Az európai romák ezen a napon emlékeznek a holokausztban meggyilkolt cigány áldozatokra, vagy ahogy ők nevezik: a Pharrajimosra. Az áldozatok előtt Teleki László és a DK is fejet hajtott, a szocialista képviselő az Auschwitz-Birkenauban tartott megemlékezésen felszólította hallgatóit: elég a vészkorszak, a holokauszt borzalmaiból! A szocialista párt arra hívta fel a figyelmet, hogy a „cigánybűnözés” sulykolása alapozta meg a 70 évvel ezelőtti népirtást is. A képre kattintva galéria nyílik!
Nem szabad hagyni, hogy a vészkorszak idején elkövetett szörnyűségek a feledés homályába vesszenek - hangsúlyozta az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke vasárnap Budapesten, a szervezet által a roma holokauszt 71. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete a Roma Polgári Tömörülés (RPT) által a Cigány Történeti-, Kulturális-, Oktatási- és Holokauszt Központban szervezett megemlékezésen tartott beszédet, melyben rámutatott: vannak, akiknek az élete származásuk, vallásuk miatt rosszabb, mint másoké. Ennek legszörnyűbb példája a holokauszt.
Minden esztendőben, augusztus másodikán fejet hajtunk a gyilkos náci eszme áldozatinak emléke előtt, mert ez a kötelességünk. Tisztelnünk kell a múltat, őrizni az emléket, még akkor is, ha az fájdalmas sebeket érint - mondta Teleki László szocialista országgyűlési képviselő a roma holokauszt emléknapján az Auschwitz-Birkenauban tartott megemlékezésen. A politikus beszédét szó szerint közöljük.
1944 augusztus 2-án - egyetlen éjszaka alatt - megöltek négyezer romát és ezzel felszámolták az auschwitzi cigány tábort. Az európai romák ezen a napon emlékeznek a holokausztban meggyilkolt cigány áldozatokra, vagy ahogy ők nevezik: a Pharrajimosra. Az áldozatok előtt Teleki László és a DK is fejet hajtott, a szocialista képviselő az Auschwitz-Birkenauban tartott megemlékezésen felszólította hallgatóit: elég a vészkorszak, a holokauszt borzalmaiból! A szocialista párt arra hívta fel a figyelmet, hogy a „cigánybűnözés” sulykolása alapozta meg a 70 évvel ezelőtti népirtást is.
Ma emlékezünk meg a Roma Holokauszt (Pharrajimos) áldozatairól egész Európában - emlékeztet a DK közleményében. 1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számolták fel a nácik az auschwitz-birkenaui lágerben kialakított cigány családi tábort. Közel háromezer férfit, nőt és gyermeket öltek meg a gázkamrákban ezen az éjszakán.
Ma van a roma holokauszt nemzetközi emléknapja, ebből az alkalomból Magyarországon is több helyszínen megemlékezést tartanak.
1944 augusztus 2-án - egyetlen éjszaka alatt - megöltek négyezer romát és ezzel felszámolták az auschwitzi cigány tábort. Az európai romák ezen a napon emlékeznek a holokausztban meggyilkolt cigány áldozatokra, vagy ahogy ők nevezik: a Pharrajimosra. A kutatók a koncentrációs táborokban és a helyi vérengzések során kivégzett európai romák számát félmillióra becsülik. A fajüldözés a magyarországi roma közösségek csaknem harmadát közvetlenül érintette.