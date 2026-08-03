Így emlékeztek a roma holokauszt szörnyűségeire - Fotók!

1944 augusztus 2-án - egyetlen éjszaka alatt - megöltek négyezer romát és ezzel felszámolták az auschwitzi cigány tábort. Az európai romák ezen a napon emlékeznek a holokausztban meggyilkolt cigány áldozatokra, vagy ahogy ők nevezik: a Pharrajimosra. Az áldozatok előtt Teleki László és a DK is fejet hajtott, a szocialista képviselő az Auschwitz-Birkenauban tartott megemlékezésen felszólította hallgatóit: elég a vészkorszak, a holokauszt borzalmaiból! A szocialista párt arra hívta fel a figyelmet, hogy a „cigánybűnözés” sulykolása alapozta meg a 70 évvel ezelőtti népirtást is. A képre kattintva galéria nyílik!