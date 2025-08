„Mondják, hogy menthetetlen” – Magyar Péter meglátogatta az elárasztott parajdi sóbányát

látogatás;Magyar Péter;parajdi sóbánya;

2025-08-02 15:32:00 CEST

Egyelőre se helyreállítási határidő, se felelős nincs a katasztrófáért.

Külön engedéllyel, a bánya vezetőjével meglátogattuk a Parajdi Sóbánya azon elzárt részét, ahol a Korond-patak betört a bányába és elárasztotta a teljes területet - számolt be Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke még tegnap este jelezte, hogy az erdélyi körútján Marosvásárhely után megérkezett Parajdra is, amely a közelmúltban sajnos az itt található fontos sóbányászati helyszín katasztrófája miatt került be a hírekbe. „A sokak által évek óta jelzett veszélyt a hatóságok figyelmen kívül hagyták és így a májusban történt vízbetörés felkészületlenül érte a bányát és megsemmisült a Székelyföld egyik legfontosabb turisztikai és gyógyászati központja” - írta Magyar Péter.

Az ellenzéki vezető úgy folytatta, sok ezer ember van még mindig egészséges ivóvíz nélkül és a végleges védmű építése még meg sem kezdődött. Mint beszámolt, ottjártukkor épp tovább omlott a bánya feletti hegyoldal. Emlékeztetett, több tucat embert kellett kitelepíteni és több ezer székely honfitársunk megélhetése került veszélybe, hiszen Parajdon és a környékén a többség munkahelye a bányától és az arra épülő turizmustól függött.

A Tisza Párt elnöke később videót is feltett a látogatásáról, amelyben a Népszava kérdésére elmondta, Nyágrus László parajdi polgármesterrel nem kereste a kapcsolatot, de helyi önkormányzati képviselőkkel találkozott szombat reggel. Felvetésünkre beszélt arról is, hogy a parajdi sóbányáról mondják, hogy menthetetlen, egyrészt azért, mert az édesvízbe oldódó só statikai problémákat okoz, másrészt pedig a jelenleg bent lévő 7-8 millió köbméter sós vizet nem tudják elvezetni. Ideiglenes megoldásként egy nyolcmillió euróból kiépített csőrendszer segít a helyzet enyhítésében, egy véglegesnek szánt megoldás tervezés alatt áll. Ez az lehet, hogy az agyagréteget, amelyen áttört a víz, megszilárdítják, vagy egyszerűen elvezetik a patakot. A Korondon most gyakorlatilag át lehet lépni, szóval volt idő, amikor ezt a munkát fillérekből elvégezhették volna. Ehhez képest most évente több tízmillió eurós a kár. Egyelőre se helyreállítási határidő, se felelős nincs – hívta fel a figyelmet szintén a Népszava kérdésére Lukács Csaba, a Magyar Hang parajdi születésű újságírója-lapigazgatója, aki elkísérte Magyar Pétert az útra.

„A parajdiak a héten megkapták a magyar emberek és magyar kormány gyorssegélyét. Mielőbb átfogó tervet kell kidolgozni a környék megsegítésére és egy olyan fejlesztés megvalósítására, aminek segítségével az eddig ideérkező több millió turista a jövőben is Parajdot és környéket választja pihenésre és gyógyulásra” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki ezt követően köszönetet mondott a parajdi fiataloknak és képviselőknek a bányalátogatás előtti beszélgetésért. Majd mindenkit arra buzdított, hogy látogasson el Parajdra és környékére, segítve ezzel a helyieket.

Tegnap esti posztjában a Tisza Párt elnöke még arról írt, hogy a tervek szerint arról beszélget a helyiekkel, miben tudnak segíteni az árvíz után.