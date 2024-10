Elnök asszony, ez így komolytalan! – Novák Katalin XXI. századi Patyomkin-látogatása a Viharsarokban

Ön is tudja elnök asszony, mi is tudjuk, mégsem árt leírni és számba venni, miért komolytalan az effajta kirakatlátogatás. Jó, lehet, hogy az ön számára érdekes és bizonyos szempontból izgalmas is volt. De valójában egy hazug és tartalmatlan puccparádén vagyunk túl.