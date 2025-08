A gyerek nem díszlet, de Magyarországon sokszor annak használják

szépségverseny;

2025-08-04 19:58:00 CEST

A szervezők szerint növeli a gyerekek önbizalmát, ha részt vesznek egy szépségversenyen. A gyermekjogvédők ennek pont az ellenkezőjét állítják. Ha csak a külső számít, a gyerek nem tapasztalja meg, hogy mennyire fontos az érdeklődése, a tudásvágya, a kíváncsisága.

Idén huszadszor rendezték meg a Little Miss Balaton döntőjét, amely mára a hazai gyermekszépségversenyek egyik legismertebb eseményévé vált – tudatták lapunkkal a szervezők. A jubileumi fináléra július 27-én került sor Siófokon, ahová az ország minden pontjáról érkeztek családok, hogy részesei legyenek az ünnepi hangulatú hétvégének. „A verseny nemcsak a gyerekek önbizalmát és színpadi jelenlétét építi, hanem a szülők és szervezők közösségét is formálja” – erről beszélt Bartolovics Ildikó, a Little Miss Hungary Ügynökség alapítója és a versenyek háziasszonya, aki húsz éve dolgozik ezen a projekten. „Nagyon sok kislány és kisfiú nőtt fel az elmúlt évtizedekben a színpadainkon. Büszkeség számomra látni, amikor visszajönnek egy-egy újabb versenyre már testvérként, nézőként vagy akár segítőként. Ez sokkal több, mint egy szépségverseny – közösség, fejlődési lehetőség és egy gyerekkori emlék, ami örökre megmarad” – mondta a szervező, aki az elmúlt húsz év alatt több száz tehetséges gyermek karrierjének első lépésénél bábáskodott.

A következő verseny, a Magyarország Gyermekszépe döntője augusztus 9-én várja a családokat Budapesten. A szervezők célja továbbra is az, hogy egy pozitív, támogató közegben teremtsenek lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy megmutathassák önmagukat – a szépségen túl a személyiségüket, bátorságukat és kreativitásukat is – áll a közleményben.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakembereit kérdeztük arról, mi a véleményük a gyerekszépségversenyekről. Válaszukban közölték: természetes, hogy minden szülő úgy gondolja, az ő gyereke a legszebb, legügyesebb, legaranyosabb.

– Büszkének lenni és szuperlatívuszokban beszélni a család szeme fényéről egy teljesen természetes, viszont nagyban szubjektív szülői tulajdonság. Viszont mi történik akkor, amikor már nem elég a rokonok és a barátok elismerő szava? Ha az anyuka vagy apuka be akarja bizonyítani, hogy az ő gyereke a legszebb az egész országban, kontinensen, világon?

Az ember önmagáról alkotott képe folyamatosan változik, formálódik. Erre óriási hatással van a sajtóban és a közösségi médiában éppen felmagasztalt szépségideál, ami sokszor negatív (de kivételes esetekben akár pozitív) hatással lehet arra, hogy éppen mit gondolunk saját magunkról. Ezekre a befolyásokra sokszor a felnőttek is érzékenyek, nemhogy a 18 éven aluliak! Sosem könnyű kívülállók értékítéletét, minősítését hallgatni a külsőnkről. Ha dicsérnek is, sokszor mást emelnek ki és máshogyan, mint amit az ember magáról gondol, és már ez is befolyásoló lehet az önképre, testképre – minél fiatalabb valaki, annál inkább. Hol jelenik meg az önelfogadás és az egyediség, egyéniség ebben az egészben?” – vetették fel.

Rácz Dominika, az egyesület jogásza szerint egy olyan jelenségről beszélünk, ami a legtöbb felelős felnőttben komoly érzéseket vált ki, de annyi biztos, hogy vita tárgyát képezi. Egy olyan jelenségről beszélünk, amit például Franciaországban már 2013-ban betiltottak, pontosan azért, mert a jogalkotó egyetértett a beterjesztés indoklásával, miszerint egy ilyen versenyben a gyerekeket tárgyiasítják és hiperszexualizálják. A jogász hozzátette: ha egy gyerek elindul egy versenyen (amire az esetek többségében a szülei nevezik), kénytelen megfelelni ennek az elvárásnak, de ha mégsem ér el eredményt, azt érezheti, hogy nem sikerült megfelelnie sem a szüleinek, sem pedig a világnak, alulmaradt a többiek között. „De miben is maradt alul? Egy olyan versenyben, ami – ugyan már több helyen jelzik, hogy nemcsak a szépséget, hanem a tehetséget is díjazza – főleg külsőségek megméretésén alapul, amelyet számára ismeretlen felnőttek nem valós értékeken és követhetetlen elvárásokon nyugvó szépségstandardján keresztül kell megértenie. Ennek az értékrendnek a központjában a külső jegyek, a megjelenés és egy gyerekek természetes viselkedéséhez a legkevésbé sem köthető attitűd áll.”

Akkor sem ideális a helyzet, ha győz egy versenyen, ugyanis ez szembemegy azzal az érzéssel, hogy gyerekként hatása lehet dolgokra, hiszen valójában a külsején kívül sokkal többet nem kell beletennie a dologba. Ezt azonban az élet a későbbiekben nem igazolja vissza, így kudarcok esetén sokkal nehezebben küzd meg velük.

„Ha a gyerekünk boldogulása a célunk, akkor abban kell erősítenünk, hogy az önértékelése ne a külső jegyein, a múló divaton és a mások által szépségnek kikiáltott ideálon alapuljon, hanem az érdeklődése, tudása, kíváncsisága, közössége révén találhassa meg a helyét a világban” – közölte a jogász.

Ezek a versenyek emellett jogi szempontból is felvetnek kényes kérdéseket. Vajon ezek a gyerekek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy ilyen rendezvényen részt vegyenek? Amikor esetleg már kicsit nagyobbak, és jobban értik, hogy mibe is kerülnek, megfelelő információ alapján hoznak erről döntést? A szépségversenyek szervezői a versenyek létezésének visszássága kapcsán sokszor hivatkoznak arra, hogy arról alapvetően a szülők tehetnek, sőt, megjelenik érvelésként, hogy a szülők amúgy is rengeteget posztolnak a gyerekükről, így nem meglepő, hogy az online visszaigazoláson kívül további „sikerekre” is vágynak gyerekeik „szépségét és tehetségét” illetően.

A gyerekről készült fotók, videók megosztása az interneten minden esetben kockázatokat hordoz magában, és ez fokozottan igaz a szépségversenyekkel kapcsolatban. Ezek a tartalmak nagyon sok esetben rossz kezekbe juthatnak, de akár a gyerekeket is érheti nagyobb korukban kritika a kortársaiktól, sőt ők maguk is érezhetik ezt rettentően cikinek. Azzal, hogy a szervezők a szülőkre tolják a felelősséget, de gördítik tovább egy gyerekek lelki és testi fejlődésére, akár egészségére is ártalmas folyamatot, csak tovább mélyítik a problémát – hívta fel a figyelmet Rácz Dominika.