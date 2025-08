Meredeken zuhanni kezdett a dinnye ára, a termelési szint megmaradásához azonban ez kevés

Magyarország;dinnye;görögdinnye;

2025-08-04 15:55:00 CEST

Máris a lélektani határra, sőt, egyes esetekben már az alá csökkent az ár a piacon.

Miközben egyebek mellett a tavaszi fagykár, majd az aszályos időszakok miatt egyes termények drasztikusan drágultak, a magyarországi dinnye ára a hazai készletek megjelenése után bő két héttel máris jelentősen esett. Mindez úgy, hogy a termelési körülmények a görögdinnye esetében pontosan olyanok voltak, mint az egyéb áruk esetében. Július első heteiben a Debreceni Nagybani Piac árközlő oldala szerint még 480-560 forint között mozgott a görögdinnye kilogrammonkénti ára, a hónap utolsó napjaiban pedig már csupán 200-280 forint volt a jellemző. Ráadásul múlt héten már volt olyan nagy hazai kereskedelmi lánc, amely - akciósan – kilónként 169 forintért kínálta a gyümölcsöt.

Ahhoz, hogy a jelenlegi termelési szint megmaradjon, megfelelő, korrekt árak kellenek. A mostaniak bizonyos esetekben sajnos ehhez már már kevésnek bizonyulnak – mondta a Népszavának Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke. A szervezet első embere úgy fogalmazott, hogy kilogrammonként körülbelül 200 forint az a szint, amely az említett, s egyben lélektani határt is jelenti. Sikeres szezonhoz azonban, amely a termelők számára is megfelelő jövedelmet tud biztosítani, jobb lenne a 250 forinthoz közeli ár.

A legnagyobb probléma, hogy amióta megjelent a magyar termelés a piacon és országosan elérhető - ez nagyjából július 10. után történt meg - az időjárás egyáltalán nem volt olyan kedvező, hogy támogatta volna a fogyasztást.

Ráadásul az sem segített, hogy a jellemző exportpiacokon egyebek mellett Szlovéniában és Csehországban is csak kicsivel 20 Celsius-fok fölötti hőmérséklet volt az elmúlt hetekben, ami ugyancsak nem segíti a vásárlást. Ezen felül mostanában nem várható, hogy kánikula alakulna ki ezekben az országokban, így a hazai termelést itt sem feltétlenül tudják eladni a gazdák.

Göcző Mátyás megjegyezte, reményei szerint az augusztusi időjárás összességében itthon is és az exportpiacokon is kedvezően alakul majd, s ez az árakra is hatással lesz, így a gazdák is eredményes szezont tudnak zárni.

Az árak hatása egyáltalán nem mellékes. A július közeli dinnyeszezont beharangozó tájékoztatón a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) részéről ugyanis arról számoltak be, hogy a kedvező piaci helyzet következtében – ez alatt a megfelelő árakat nevezték meg - a termőterületek is emelkedtek az elmúlt néhány évben. Így idén már mintegy 10 százalékos bővülés után,

3700 hektáron zajlott a termelés, míg a sárgadinnye esetében ennél is nagyobb, 15 százalékos volt az előrelépés.

Így utóbbi esetben nagyjából 600-700 hektáron folyt a gazdálkodás.

A magyar dinnye egyébként éles versenyben van jelen a nemzetközi piacon. A hazai gyümölcstermesztésre rálátó FruitVeb a termény európai helyzetét vizsgálva kifejti, hogy a tavalyi, viszonylag jó árak miatt a főbb termesztő országokban (Olaszország, Spanyolország, Görögország, Románia, Ukrajna, Marokkó) egyaránt mérsékelt területnövekedés figyelhető meg. Ami annyit jelent, hogy magyar áruval versenyző konkurens gyümölcsök mennyisége is szinte biztosan emelkedett.