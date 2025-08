Donald Trump hanyatlik mentálisan, van családi előzmény és szaporodnak az aggasztó jelek

demencia;Donald Trump;

2025-08-06 23:15:00 CEST

Maga az elnök is aggódik, hogy demens édesapja sorsára jut, de a saját adminisztrációja aligha fordul ellene.

Nehéz lejönni a szerről. Az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága a múlt héten meghallgatást tartott arról, hogy mennyire befolyásolta feladatai ellátásában hanyatló mentális állapota Joe Biden volt elnököt. A zárt ülésről kiszivárgott hírek szerint Biden korábbi munkatársai lojálisak maradtak, a sztori pedig visszafelé sülhet el, mert Donald Trump még idősebben kezdte négyéves mandátumát, mint az elődje és egyre több az ő egészségi állapotát firtató újságcikk.

A júniusban 80. évébe lépett Trump állítólag tart attól, hogy édesapja sorsára jut. Fred Trump ugyan szép kort ért meg, 93 esztendősen hunyt el, de utolsó éveit beárnyékolta az elhatalmasodó Alzheimer-kórral járó agyi leépülés. A hajlam öröklődhet, és a mindenkori elnök folyamatosan reflektorfényben áll, automatikusan hír lesz minden kis elszólásából, lépcsőn való botlásából. A Fehér Ház orvosának áprilisi közlemény szerint Donald Trump kiváló egészségi állapotnak örvend, bár magas a koleszterinszintje és fogynia is kéne, mert nem egészen 190 centis magasságához kicsit sok a mért 101 kilogramm. Ez utóbbi adatot mellesleg a sajtó egy része kétségbe vonja, mert a Trumpról golfozás közben készült fotókon komolyabbnak tűnő túlsúly látszik.

Júliusban aztán arról szóltak a hírek, hogy az elnök jobb kézfején mintha gyanús sérülést (esetleg gyógyszeres kezelésre szolgáló kanül nyomát) próbálnának sminkkel elfedni, bokái pedig megduzzadtak egy idős korban gyakori, nem túl veszélyes, ám nem elhanyagolandó vénás elégtelenség miatt. Utóbbit a Fehér Ház el is ismerte, de nem Trumpról lenne szó, ha nem keveredett volna azonnal újabb bajba. Egy nyilvános szereplése során hosszan beszélt John Trump nevű nagybátyjáról, aki a világhírű bostoni műegyetemen, az MIT-n tanított és ahogy az elnök mondta, három tárgyból – „atom, vegyészet és matematika” – is tudományos fokozatot szerzett. A nagybácsi – hangzott a sztori – azt mesélte unokaöccsének, hogy tanította a később levélbombákkal gyilkoló Unabombert, azaz Theodore Kaczynskit, aki nagyon okos diák volt. Csakhogy John Trump, aki valójában elektromérnök és fizikus volt, még 1985-ben elhunyt, míg a Unabomber kilétére csak 1996-ban derült fény. Kaczynski ráadásul a Harvardon tanult. Vagyis Trump az egészet kitalálta, de olyan átéléssel mondta el, hogy látszott, el is hiszi. A konfabulációként emlegetett jelenséget az orvostudomány a demencia korai jelének tartja.

Hasonlóan korai ismérv lehet az önkontroll könnyű elvesztése, a lobbanékonyság. Ezek régóta jellemzik Trumpot, de az elmúlt napokban kétszer is nyíltan megmutatkoztak. Egyszer akkor, amikor Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök atomcsapás lehetőségét felvető szavaira adott válaszként „a kérdéses térségbe” küldött két atommeghajtású amerikai tengeralattjárót. Korábban, például a Biden-kormányzat idején az Egyesült Államok elengedte a füle mellett a hasonló kardcsörtetést. Trump lépése azonban élezi a helyzetet és ezzel a Kreml kezére játszik.

Hirtelen haragról tanúskodott, ahogyan Trump leváltotta a munkaügyi statisztikákat készítő szervezet vezetőjét. Erika McEntarfernek az volt a bűne, hogy a múlt héten kedvezőtlen adatok jelentek meg az amerikai gazdaságban keletkezett új állásokról. A szakember kinevezéséhez a szenátus tavaly óriási többséggel járult hozzá, most pedig republikánus szenátorok is értetlenségüknek adtak hangot a kirúgása kapcsán. A The Hill című, középen álló politikai portál szerint az is demenciára utalhat, hogy Trumpnak fogalma sincs a számok jelentéséről, például egyes árucikkek esetén „ezer százalékos árcsökkenésről” beszél, aminek semmi értelme.

Az amerikai alkotmány lehetővé teszi, hogy saját kormánya kezdeményezze a feladatai ellátására képtelené váló elnök elmozdítását, de ennek egyelőre nincs esélye. Trump mentális hanyatlása lassú is lehet, amivel simán kitöltheti a mandátumából még hátralévő három és fél évet. Ha mégsem, akkor JD Vance alelnök lépne a helyére, aki eddig gondosan az árnyékban maradt, így nem nagyon lehet tudni, változtatna-e bármi Trump politikáján.