Az oroszok mellett ellenség a korrupció is, és azt most Ukrajnában az elnök ellenére legyőzték egy kicsit

2025-08-04 12:10:00 CEST

Két nappal függetlenségének helyreállítása után nagyszabású vesztegetési rendszert leplezett le Ukrajna két antikorrupciós ügynöksége, ékesen bizonyítva létjogosultságát.

A drónok és elektronikus hadviselési (EW) rendszerek beszerzésére beszivárgó hálózat felgöngyölítését szombaton jelentette be a nemzeti korrupcióellenes nyomozóhivatal (NABU) és a különleges korrupció elleni ügyészség (SZAP).

A NABU szerint a hálózatban egy parlamenti képviselő, Luhanszk megye volt kormányzója, jelenlegi és volt járási és városi vezetők, továbbá a Nemzeti Gárda egyik katonai egységének vezetői vettek részt, egy drónokat szállító cég igazgatójával egyetemben. Az ügyről, amelyben eddig négy embert vettek őrizetbe, Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon számolt be, miután Szemen Krivonosz, a NABU és Olekszandr Klimenko, a SZAP vezetője tájékoztatták őt a vizsgálat eredményeiről.

Zelenszkij háláját fejezte ki a korrupcióellenes szervek munkájáért. – Fontos, hogy az antikorrupciós intézmények függetlenül működjenek, és a csütörtökön elfogadott törvény garantálja számukra a korrupció elleni valódi küzdelem minden lehetőségét – hangoztatta nem sokkal azután, hogy aláírta a két ügynökség függetlenségét helyreállító törvényt.

A nyomozás feltárta, hogy a bűnszövetkezet tagjai 2024-25-ben rendre túlárazták az EW-rendszerek és FPV-drónok beszerzésére vonatkozó állami szerződéseket, amiért cserébe 30 százaléknyi kenőpénzt kaptak vissza, eltérítve ezzel a kormányzati források jelentős részét. Az ukrán média szerint az ügy egyik főszereplője Olekszij Kuznyecov, a kormányzó Nép Szolgája párt képviselője volt, az ő frakciótagságát a nyomozás idejére felfüggesztik.

Julija Szviridenko miniszterelnök rendkívüli kormányülést hívott össze a tanulságok levonására. Az ügyben részes volt luhanszki kormányzót, Szerhij Hajdajt az elnök elbocsátotta mostani posztjáról, a Munkácsi járás közigazgatásának éléről. Ihor Klimenko belügyminiszter pedig bejelentette, hogy a Nemzeti Gárdánál garanciákat vezetnek be a hatalommal való visszaélések megakadályozására. Zelenszkij közölte: „komoly eredményeket” vár az említett reformoktól. „A Nemzeti Gárda logisztikai egységeiben csak a harctéren dolgozó tisztek tarthatják meg vezető pozícióikat” – tette hozzá.

Az antikorrupciós ügynökségek függetlensége körül heves bel- és külpolitikai vihar zajlott az elmúlt két hétben, miután július 22-én az ukrán parlament sebtiben megszavazott egy törvénymódosítást, az elnök által júniusban kinevezett legfőbb ügyész irányítása alá helyezve őket. Az elnök azzal érvelt, hogy nem elég hatékonyak és „meg kell tisztítani őket az orosz befolyástól”.

Ezt sokan visszalépésnek tekintették a korrupcióellenes harcban, ami országszerte kormányellenes tüntetéseket váltott ki. Az Európai Unió vezetői is figyelmeztették az orosz invázió ellen védekező Kijevet, hogy eleshet a számára létfontosságú uniós támogatások egy részétől, ha nem vonja vissza a módosítást. Két nappal később Volodimir Zelenszkij jogosnak ismerte el a közvélemény felháborodását, és új törvényjavaslatot nyújtott be az ügynökségek függetlenségének visszaállításáról, amelyet a parlament – alig kilenc nappal az ellenkező értelmű módosítás után – megszavazott. A lépést dicsérték az EU vezetői és Ukrajna más szövetségesei is, akik előzőleg aggodalmukat fejezték ki az eredeti módosítás következményeivel kapcsolatban.

A NABU és a SZAP létrehozása az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap által 2014-ben meghatározott követelmény volt a vízumkorlátozások enyhítése felé való elmozdulás érdekében – emlékeztetett rá a Kyiv Independent hírportál. Tevékenységüknek szerepe volt abban, hogy Kijev 2022-ben EU-tagjelölti státuszt kapott. Meglapítása óta a két ügynökség több millió dollár értékű vagyon elsikkasztásával és kenőpénzekkel kapcsolatos nyomozásokban vett részt a legkülönbözőbb minisztériumokban és ágazatokban.