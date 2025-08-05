Bőven van másik gáz

Oroszország;földgáz;MET;LNG;

Minél több helyről érkezik a fűtőanyag, annál jobb – vallja az uniós forgalom harmadát képviselő MET.

A kormányzat számításait nem véleményezi, de nemzetközi cégcsoportként földrajzi és kereskedelmi szempontból is a beszerzési források piaci adottságokhoz igazodó bővítésén dolgozik – közölte a MET felvetésünkre, miszerint az Orbán-kabinet az uniós terv kapcsán arra panaszkodik, hogy egy oroszt kiváltó energiabeszerzés évi 800 milliárd forinttal többe kerülne. A csoportnál, az uniós iránnyal összhangban egyébként is évek óta hangsúlyos a beszerzési források bővítése – felelték arra a kérdésünkre, hogy mit szólnak az orosz energiavásárlások 2027-től várható végső összuniós tilalmához. A MET az ellátás biztonságának fenntartása és a piaci valóság mentén igazodik az uniós energiaipari célokhoz. De szükségesnek nevezték azt is, hogy az átmenet fokozatos, illetve műszakilag és gazdaságilag is kivitelezhető legyen. Céljuk, mint mindenütt, Magyarországon is, ügyfeleik lehető legbiztonságosabb és legrugalmasabb ellátása – tették hozzá.

A Donald Trump által az orosz energiát vásárló államok ellen kilátásba helyezett amerikai vámemelések kapcsán a MET világszintű összefüggésekben gondolkodó csoportként az ilyen lépések lehetséges hatását sokrétűnek látja. Arra, hogy a MET orosz gázt vesz-e, nem kívántak felelni, de rögzítették, hogy áraik alapvetően a TTF nevű holland, illetve más nyugati piacokat követik. (Megjegyzendő: az oroszé is.)

A MET neve mostanában Ukrajna, Bulgária és Transznisztria kapcsán főképp az elzárt orosz gázcsapokat kiváltó több szállító egyikeként merült fel. Ukrajna keleti ellátása a területén harcoló orosz csapatok miatt értelemszerűen megszűnt, így a fűtőanyagot – többek között Magyarország felől – nyugati cégektől kapják. Bulgária addigi gázcsapját Putyin az Ukrajna elleni orosz támadást követő első körben, 2022 áprilisában elzárta; egyes sajtóértékelések ugyanakkor némiképp drágállották a MET azt kiváltó fűtőanyagát. A Moldovától leszakadt, Moszkva-párti, ugyanakkor senki – így a Kreml – által sem elismert, Dnyeszter-menti Köztársaságnak is nevezett Transznisztria pedig az orosz gáz idén januártól érvényes ukrán továbbítási stopja miatt maradt baráti fűtőanyag nélkül. A helyi oknyomozó anyagok szerint ezután érkezett – egyébként Moldova közvetítésével és területén át – a szakadár állam téli ellátását biztosító MET-gáz.

A hajókon, cseppfolyóssá fagyasztva szállított földgáz (LNG) beszerzése terén viszont ma a MET mondhatja magáénak Európa legnagyobb kiterjedésű rendszerét. Az elmúlt évek során a németeknél, a horvátoknál és a spanyoloknál is hosszú távú, kikötői visszagázosítási jogokat kötöttek le, aminek nyomán a görögök, az olaszok, a horvátok, a spanyolok, a britek, a belgák, a németek és a finnek számára is szállítottak LNG-t.