Megdöbbenés fogadta a Hamász videóit

A Hamász által közzétett videón a láthatóan súlyos állapotban lévő izraeli túsz, Evyatar David egy gázai alagútban látható. A felvételt lesoványodott gázai kisgyermekek képeivel szerkesztették össze. Egy másik videó még július végén jelent meg. A hatperces klipben a súlyosan lesoványodott német–izraeli Rom Braslavski láthatóan kényszer alatt az izraeli kormányhoz fordul, hogy tegye lehetővé a kiszabadítását. Hivatalos izraeli adatok szerint még mindig 50 túsz van a Gázai övezetben, akik közül legalább 20-an állítólag életben vannak.
Izraelben a lesoványodott túszok felvételei sokakban szörnyű emlékeket ébresztettek. Azokra a foglyokra asszociáltak, akiket a második világháború végén a német koncentrációs táborokból szabadítottak ki. „Eddig elkerültem a holokauszt szót, mert egy holokauszttúlélő lánya vagyok” – mondta Anat Angrest, egy 2023. október 7-én elrabolt katona édesanyja. Most azonban azért vett részt a foglyok kiszabadításáért tartott tüntetésen, mert mint fogalmazott, fia, Matan második holokausztot él át.
„Gyermekeink holokausztot élnek át. Nem fognak sokáig túlélni – mondta Einav Zangauker, egy amerikai–izraeli túsz édesanyja.
– Itt az ideje, hogy megtegyük az egyetlen dolgot, ami visszahozhatja az összes túszt – egy átfogó megállapodást tegyünk le az asztalra, amely véget vet a háborúnak.”
Két kiszabadított túsz, Soham és Omer Wenkert azzal vádolta a Hamászt, hogy éhezteti a gázai lakosságot. Követelték társuk, a videófelvételen látható Evyatar David szabadon bocsátását is. Soham és Wenkert videóüzenetekben erősítette meg, hogy Daviddel együtt tartották őket fogva a felvételen látható alagútban. Mindketten elutasították azt a Hamász videójában szereplő állítást, miszerint David azért éhezik, mert a gázai lakosságnak is éheznie kell. Ehelyett a Hamász ellopja az emberek mindennapi betevőjét – közölték. Soham elmondta, hogy fogsága alatt a Hamász őrei is alig kaptak ételt. Arról is beszámolt, hogy David skorbutban is szenvedett közös fogságuk idején.A Hamász lefegyverzését és a Gázai övezet irányításának átadását követeli, de Izraelt is elítéli az ENSZ
Mindeközben Izraelt is egyre több nemzetközi bírálat éri gázai akciói miatt. Több mint 100 segélyszervezet figyelmeztetett a palesztin területeken tapasztalható „tömeges éhezésre”. 28 ország külügyminiszterei a gázai háború azonnali befejezését szorgalmazták. Nagy-Britannia, Franciaország és Kanada a palesztin állam elismerésének a lehetőségét kínálta fel.
A múlt héten Izrael hónapok óta először engedélyezte nagy mennyiségű segély bevitelét a Gázai övezetbe. Az izraeli hadsereg segélyszállítmányokat dobott le a levegőből, s teherautókat engedett be. Jordánia és Németország segített a segélyek célba juttatásában.