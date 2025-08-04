Megdöbbenés fogadta a Hamász videóit

Videó;Izrael;háború;Hamász;túszok;

2025-08-04 07:59:00 CEST

A palesztin terrorszervezet az elmúlt napokban két videót tett közzé, amelyeken lesoványodott túszok láthatók a gázai alagutakban. Izraelben a felvételek felháborodást váltottak ki. A túszok rokonai szombaton Tel-Avivban követelték mindazok szabadon bocsátását, akiket még fogva tartanak.

A Hamász által közzétett videón a láthatóan súlyos állapotban lévő izraeli túsz, Evyatar David egy gázai alagútban látható. A felvételt lesoványodott gázai kisgyermekek képeivel szerkesztették össze. Egy másik videó még július végén jelent meg. A hatperces klipben a súlyosan lesoványodott német–izraeli Rom Braslavski láthatóan kényszer alatt az izraeli kormányhoz fordul, hogy tegye lehetővé a kiszabadítását. Hivatalos izraeli adatok szerint még mindig 50 túsz van a Gázai övezetben, akik közül legalább 20-an állítólag életben vannak.

Izraelben a lesoványodott túszok felvételei sokakban szörnyű emlékeket ébresztettek. Azokra a foglyokra asszociáltak, akiket a második világháború végén a német koncentrációs táborokból szabadítottak ki. „Eddig elkerültem a holokauszt szót, mert egy holokauszttúlélő lánya vagyok” – mondta Anat Angrest, egy 2023. október 7-én elrabolt katona édesanyja. Most azonban azért vett részt a foglyok kiszabadításáért tartott tüntetésen, mert mint fogalmazott, fia, Matan második holokausztot él át.

„Gyermekeink holokausztot élnek át. Nem fognak sokáig túlélni – mondta Einav Zangauker, egy amerikai–izraeli túsz édesanyja.

– Itt az ideje, hogy megtegyük az egyetlen dolgot, ami visszahozhatja az összes túszt – egy átfogó megállapodást tegyünk le az asztalra, amely véget vet a háborúnak.”

Két kiszabadított túsz, Soham és Omer Wenkert azzal vádolta a Hamászt, hogy éhezteti a gázai lakosságot. Követelték társuk, a videófelvételen látható Evyatar David szabadon bocsátását is. Soham és Wenkert videóüzenetekben erősítette meg, hogy Daviddel együtt tartották őket fogva a felvételen látható alagútban. Mindketten elutasították azt a Hamász videójában szereplő állítást, miszerint David azért éhezik, mert a gázai lakosságnak is éheznie kell. Ehelyett a Hamász ellopja az emberek mindennapi betevőjét – közölték. Soham elmondta, hogy fogsága alatt a Hamász őrei is alig kaptak ételt. Arról is beszámolt, hogy David skorbutban is szenvedett közös fogságuk idején.

Mindeközben Izraelt is egyre több nemzetközi bírálat éri gázai akciói miatt. Több mint 100 segélyszervezet figyelmeztetett a palesztin területeken tapasztalható „tömeges éhezésre”. 28 ország külügyminiszterei a gázai háború azonnali befejezését szorgalmazták. Nagy-Britannia, Franciaország és Kanada a palesztin állam elismerésének a lehetőségét kínálta fel.

A múlt héten Izrael hónapok óta először engedélyezte nagy mennyiségű segély bevitelét a Gázai övezetbe. Az izraeli hadsereg segélyszál­lítmányokat dobott le a levegőből, s teherautókat engedett be. Jordánia és Németország segített a segélyek célba juttatásában.