A falra vágyó ember

Fidesz;SZDSZ;Demszky Gábor;MIÉP;Kocsis Máté;Magyar Péter;

2025-08-07 06:00:00 CEST

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője nagyon szeretne a falon lenni, legalábbis a rajongók falán, plakátként. Azonban úgy fest, rajongók híján ez nem jön össze neki, ezért frusztráltságát azokon tölt ki, akiknek megadatott. A közelmúltban belterjes hangulatú podcastben kérdezte fel Németh Balázs, az általa vezetett frakció szóvivője. Az álinterjúból a kormánypropagandát toló Magyar Nemzet is kiemelt részeket: „A politikus kitért arra is, hogy Magyar Péter az SZDSZ-es világ neveltje, így nem kérdés, hogy azt az életet hozná vissza Magyarországra. (…) Magyar Péter Demszkyért rajongott. A műsorban arra is kitértek, hogy Magyar Péter korábban megosztotta, a szobája falán tinédzserként még ott volt Demszky Gábor plakátja. – Képzeld el azt a tinédzsert, akinek a falán Demszky-plakát van – jegyezte meg Kocsis Máté.”

Kocsis Máté, a MIÉP ifjúsági tagozatának, és az interneten fellelhető dokumentumok szerint a Csurka István vezette MIÉP-nek is tagja volt. Pont annyira hiteles e témában, mint Orbán Viktor, amikor a Liberális Internacionálé volt alelnökeként és egykori Soros-ösztöndíjasként teli szájjal libernyákozik, sorosozik. Kocsis, aki úgy tagadja főnöke hatvanpusztai zebráit, mint a Föld gömbölyűségét kétségbe vonó laposföld-hívő, Demszky Gábor 1990-es megválasztásakor – Magyar Péterrel egyetemben – kilenc éves volt. Fogalma sem volt, és a jelek szerint ma sincs arról, hogy Demszkyt, aki öt cikluson át, húsz évig volt Budapest főpolgármestere, elsőként a Fidesz juttatta hatalomra.

A Magyar Nemzeti Levéltár honlapján olvasható adatok szerint csaknem 35 évvel ezelőtt az SZDSZ 25, az MDF 20, a Fidesz 13, az MSZP 5, a KDNP 3. mandátumot szerzett. A fővárosi kerületek közül 15 helyen az SZDSZ jelöltjét, 3 helyen független jelöltet, 2 helyen SZDSZ-Fidesz közös jelöltjét, 1 helyen az MDF, 1 helyen a Fidesz jelöltjét választották polgármesterré. A testületek zömében az akkori liberális pártok, a szabad demokraták és a fiatal demokraták vitték a többséget is. A Fővárosi Közgyűlés 66 képviselője mellé minden kerület delegálhatott egy-egy önkormányzati képviselőt, akik azután teljes jogú tagok lettek, és mivel Demszky Gábor akkori közgyűlési megválasztásához legalább 45 szavazat kellett (végül 52 voksot kapott), a Fidesz nélkül nem lett volna főpolgármester.

Bár mindezek után a Fidesz látványosan kihátrált Demszky mögül, a múlt átfestése Kocsisnak sem sikerülhet. Ugyanis a volt főpolgármester akkoriban népszerű volt, nekem is van a pincében történelmi ereklyeként néhány „Demszkyt a városházára!” plakát, mint ahogy akad az oroszok kipaterolásának jelképévé vált „Tovariscsi konyec!” feliratú is. Látható, a frakcióvezető vágya álom marad, legfeljebb csak a jövőtől rettegő, borzalmas Facebook-posztjai maradnak meg az utókornak. Például ez a fétisgyanús: „ami Magyar Péter fejében van a világról, az csak (p)öcsike Orbán Viktorhoz képest. (…) Még 259 nap, és felkenődnek a falra!” Kocsis Máté, ha nem is egészen úgy, ahogy szeretné, de már rég ott van.