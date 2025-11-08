Fideszes támogató az MSZP-s jelölt mögött

Sok meglepetést ígértem a kampányban, remélem hogy nem okoztam csalódást - írja Facebook bejegyzésében Molnár Gyula, a XI. kerület szocialista polgármester-jelöltje, majd némiképp rejtélyesen hozzáteszi: "ez az egyik, talán a legnagyobb".