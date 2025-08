A hadiipar mellett az űrbiznisz is hasít, 96 milliárd forintos tőkeemelésről döntött a 4iG

hadiipar;űripar;tőkeemelés; NER;4iG Nyrt;

2025-08-05 14:15:00 CEST

Jászai Gellért NER-vállalkozó magántőkealapjai ezzel 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban.

A 4iG Nyrt. elnökének és főrészvényesének, Jászai Gellértnek az érdekeltségébe tartozó két magántőkealap (iG TECH II, iG TECH III) két lépésében összesen csaknem 96 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-ben (4iG SDT Zrt.) a következő hónapokban, ezzel legfeljebb 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban – jelentette be a társaság a tőzsde honlapján kedden. Első lépsként még ebben a hónapban a Jászai Gellért tulajdonában lévő iG TECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt iG TECH II. Magántőkealap 75 millió euró (30,3 milliárd), míg az IG Tech III. Magántőkealap 6 milliárd forint tőkét emel a 4iG SDT Zrt.-ben, ezzel 19,7 százalékos, illetve 3,9 százalékos részesedést szereznek a vállalatban.

Szeptemberben jön a második lépés, amikor a hónap végéig az iG TECH II. Magántőkealap további 6 milliárd forint, az iG TECH III. Magántőkealap pedig 54 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG űripari leánycégében, így a két lépcsős tőkeemeléssel a két magántőkealap részesedése maximum 49 százalékra emelkedhet. – A második lépcsőben megvalósuló befektetések a még folyamatban lévő átvilágítási és értékelési folyamat lezárását követően kezdődhetnek meg – tették hozzá. A tőkeemelések célja, hogy erősítse a 4iG SDT pénzügyi hátterét a HUSAT műholdprogram következő szakaszainak megvalósításához, a martonvásári REMTECH gyár kapacitásbővítéséhez, a földi állomások kiépítéséhez, valamint az adatfeldolgozó rendszerek fejlesztéséhez.

– A hazai és nemzetközi védelmi iparban további célzott befektetéseket, akvizíciókat és stratégiai projekteket terveznek, amelyek közvetett módon hozzájárulhatnak a magyar hadiipari verseny- és exportképességének megerősítéséhez, különösen a repüléstechnológia, autonóm rendszerek, fegyver- és lőszergyártás, intelligens mobilitási megoldások, valamint a digitalizációs megoldások területén – derült ki a közleményükből, amely azt is tartalmazza, hogy a 4iG SDT szerepet kér a műholdgyártás és üzemeltetés, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a klasszikus és digitális védelmi ipari megoldások területén is – emelte ki Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke. Ez egybevág azzal, amiről lapunk is írt csaknem két hónappal ezelőtt, hogy a magyar állam versenyeztetési eljárás nélkül kilenc fegyvergyártó cég állami kézben lévő kisebbségi, illetve többségi tulajdonrészét értékesítené a NER-vállalkozó cégének.