Két civil meghalt, amikor az oroszokcsapást mértek egy vasútállomásra Ukrajnában

Ukrajna;légicsapás;orosz megszállás;

2025-08-05 22:37:00 CEST

Katonai célpont nem volt a közelben.

Augusztus 5-én éjszaka orosz támadás érte a kelet-ukrajnai Lozova települést, amelynek következtében két ember életét vesztette, köztük egy vasúttársasági dolgozó – írja az Ukrainszka Pravda a hatóságok tájékoztatásra hivatkozva.

A támadásban további négy vasutas megsérült, és kilencen szenvedtek különböző fokú sérüléseket. Négyen kórházi kezelésre szorulnak, állapotukat közepesen súlyosnak minősítették.

A vasúttársaság szerint az orosz hadsereg célzott támadást intézett a lozovai vasúti létesítmények ellen, amely során megrongálódott az állomás és több infrastrukturális építmény. Harkiv megye kormányzója, Oleh Szinyehubov elmondta: az egyik áldozat a helyszínen halt meg, egy nő később a kórházban hunyt el. A sérültek között egy 13 éves lány és egy 14 éves fiú is van.

A hatóságok közlése szerint sokan időben eljutottak az óvóhelyekre. A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a közlekedési infrastruktúra több elemét is találat érte, több épület összeomlott, és hat különböző helyszínen keletkezett tűz. A lángok adminisztratív, ipari és raktározási épületekre is átterjedtek, valamint az állomás teteje is megrongálódott.