Egy év után végre megkapták az ígért kártérítést a bokrosi gazdák

2025-08-05 21:42:00 CEST

A Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője, Varga Ferenc szerint a kitartó munka és a nyilvánosság ereje kényszerítette a Fideszt, hogy teljesítenie kelljen az ígéretét.

Még tavaly augusztusban hatalmas vihar – hivatalosan légzuhatag – csapott le a Csongrád-Bokrosra, megrongálva vagy tönkretéve az ott élő gazdák fóliasátrait, és a terményt, amit azok védtek. Ez húsz gazdálkodót és a családjukat érintette, különböző mértékben: volt, aki néhány százezer, mások néhány millió forint értékű kárt szenvedtek.

Farkas Sándor, a választókörzet képviselője, egyébként agrárminiszter-helyettes az eset után azonnal segítséget ígért, hogy a kormány vissza nem térítendő támogatás formájában kompenzálja majd a gazdákat az elszenvedett károkért.

A gazdák ebbe bele is nyugodtak, és várták, hogy megérkezzen a kártérítés – de az csak nem érkezett meg. Ekkor keresték meg Varga Ferencet, aki beleállt az ügybe, először parlamenti felszólalásban kérte számon Farkastól az ígért támogatást, aki először letagadta, hogy ő ilyesmit ígért volna. Csakhogy Farkas a közösségi oldalán még ekkor is fent volt a bejegyzés, amelyben megígérte, hogy az Orbán-kormány segíteni fog. Amikor Varga ezzel szembesítette, akkor azzal állt elő, hogy a gazdák nem tartották be a hivatalos utat, mert nem jelentették a kárt a falugazdánál.

Varga utánajárt ennek, és amikor kiderült, hogy a gazdák mindenben az ilyen esetekre vonatkozó szabályoknak megfelelően jártak el, akkor az országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága elé vitte az ügyet. Ahol azt a választ kapta, hogy „Brüsszel” miatt nem tud a kormány segíteni a gazdáknak, mert „Brüsszel” ezt nem engedi, és ha megtennék, akkor büntetést szabna ki az Orbán-kormányra

Arra a kérdésre nem válaszoltak, hogy ez esetben viszont Farkas miért ígért segítséget, mindenesetre a fideszes képviselő ugyancsak a közösségi oldalán jelezte, hogy bár a kamarától megérkezett a minisztériumba a gazdák hivatalos kárigénye (ekkor már decembert írtunk) – ott viszont kiderült, „jelenleg nincs olyan konstrukció, amely alapján a megismert kártérítési igények kifizethetők lennének”. Ezért aztán Farkas megtalálta a jogi megoldást: új támogatási jogcímet kell alkotni. „A jogalkotási folyamatban számos egyeztetést kell lefolytatni, valamint meg kell teremteni a konstrukció informatikai hátterét” – írta.

Itt sokan talán úgy gondolták volna, hogy a történetnek itt körülbelül vége is van, hiszen ki tudja, mindez mennyi idő múlva valósul majd meg. De nem ez történt, amiben a DK-s parlamenti képviselő szerint nagy szerepe volt annak, hogy Balogh János, az egyik bokrosi gazda vállalta, hogy vele együtt kiáll az ügyért, és több helyi fórumon, a helyi lapban és televízióban nyilvánosságot kapott, hogyan packázik a hatalom a helyi gazdákkal, és hogy bár segítséget ígért, az ígéretet nem akarja teljesíteni. A Fidesz valószínűleg rájött, hogy nem is fogják annyiban hagyni az ügyet.

Az elszántság, a kitartás és a nyilvánosság végül meg is hozta a gyümölcsét: egy áprilisi agrárminisztériumi rendelet értelmében a termesztőberendezésekben keletkezett károk 80 százalékáig a gazdák vissza nem térítendő támogatás igényelhettek összesen 50 millió forintos keretösszeggel – amely összeg a közelmúltban meg is érkezett a számlájukra. Mindebből Varga szerint az a tanulság vonható le, hogy bár országos szintű dolgokban az ellenzék helyzete valóban szinte reménytelen – viszont helyi szinten kitartó munkával és a nyilvánosság erejével érhetők el eredmények.