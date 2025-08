200 embert küldenek el a Gattyán-féle Docler Holdingtól, mesterséges intelligencia váltja őket

csoportos létszámleépítés;Gattyán György;Docler-csoport;

2025-08-06 10:35:00 CEST

A leépítés várhatóan őszig tart.

200 fős, csoportos létszámleépítés kezdődött a Docler-Byborg budapesti irodájában - ezt a Gattyán György érdekeltségébe tartozó cég közleménye nyomán írta meg a Telex. A döntést azzal indokolták, hogy „a cégcsoport a jövőben még markánsabban előtérbe helyezi a munkafolyamatainak automatizálását, az AI által kínált megoldások alkalmazását”.

Arról már korábban is lehetett tudni, hogy a Docler Holdingnál leépítés van, akkor a lappal azt közölték, hogy nyár végéig zajlik le a „reorganizációs folyamat”. Mai közleményükben hasonlóan fogalmaztak, eszerint a Docler-Byborg cégcsoport egy „elkerülhetetlen, reorganizációs folyamatot hajt végre” a következő hónapokban. Azt írták: „a vállalatcsoport – alkalmazkodva a világpiaci folyamathoz, felismerve a nemzetközi negatív gazdasági környezetet, a zsugorodó piaci lehetőségeket – már korábban megkezdte a digitalizáció, illetve a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek kihasználását, implementálását a céges, üzleti folyamatokba.”

Nemes Tamás, a Docler-csoport kommunikációs vezetője azt közölte, hogy a 200 fős létszámleépítésről a munkáltató írásban tájékoztatta az érintett állami foglalkoztatási szervet, kedden pedig szóban és írásban is közölték a munkavállalókkal a helyzetet. A leépítés várhatóan őszig tart.

Korábban a szintén Gattyán György érdekeltségébe tartozó Frisshírek portál esetében történt hasonló, az újságírók távozása után mesterséges intelligenciának nevezett automata szövegszerkesztők vették át a tartalomgyártást. Az elképzelés azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, idén januárban be is dőlt.