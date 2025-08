Videóra vette a budapesti rendőr, ahogy megerőszakolja a leitatott kolléganőjét

18+;rendőrség;nemi erőszak;

2025-08-06 14:27:00 CEST

Áldozata az egyik alkalommal annyira részeg volt, hogy fel sem fogta, mi történik.

Egyik áldozatát kétszer is megerőszakolhatta az a budapesti rendőr, akit nemrég tartóztatott le a bíróság – értesült a 24.hu.

A portál információi szerint a férfi az első áldozatára még 2023 júliusában erőszakolta meg egy rendőrségi továbbképzőben, csaknem két évvel később a másodikat kétszer is, egyszer 2025 májusában, aztán egy hónappal később. A nő a kolléganője volt a férfinak, és az első alkalommal annyira részeg volt, hogy nem is tudta, mi történik vele. Később újabb találkozót beszélt meg a férfival, moziba mentek, majd a nő ismét alkoholos befolyásoltság alá került. Ekkor megerőszakolta egy budapesti munkásszállón. A 24.hu úgy értesült, hogy a gyanúsított az egyik esetben felvételt is készített a történtekről. A nyomozók a házkutatás során nyugtatót is találtak nála.

A huszonéves férfit múlt hét pénteken fogták el, a gyanúsításban szereplő cselekményeket tagadja. Az RTL információi szerint a VII. kerületi rendőrkapitányságon dolgozik, ahol méltatlansági eljárás indult ellene.